Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Киев, 24 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований.

«Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований», — подчеркивается в сообщении издания «Украинская правда» со ссылкой на источник в бюро.

Напомним, в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ.

Директор бюро Роман Труба заявил, что против Порошенко в общей сложности возбуждено 11 уголовных дел. Ранее бывшего президента Украины вызвали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Однако Порошенко на допрос не явился.

Ранее стало известно, что Госбюро расследований Украины подготовило ходатайство на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против пятого президента страны. По словам, бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании.