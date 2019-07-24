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Сирия новости 24 июля 16.30: 4200 семей получили гумпомощь в Хасаке, 16 детей погибли в лагере «Аль-Хол»

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Гумконвой Сирийского арабского Красного Полумесяца

Сирия, 24 июля. 4200 семей на юге Хасаки получили гумпомощь от Сирийского арабского Красного Полумесяца. Террорист ИГ1 подорвался на мине при попытке установить СВУ в Ираке. 16 детей скончались в подконтрольном курдам лагере «Аль-Хол», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под стражу несколько подозреваемых в связях с ИГИЛ1 лиц на востоке Дейр-эз-Зора; атаковали позиции исламистов на севере Хамы.

Курды: задержали ряд террористов, осуществлявших вылазки в Дейр-эз-Зоре, в районе Манбиджа в Алеппо.

«Исламское государство»1: попыталось организовать взрыв в провинции Дияла в Ираке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Правительственные войска вновь приступили к обследованию районов провинции, граничащих с зонами контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF), с целью предотвращения возможных вылазок террористов «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось выявить несколько подозреваемых в связях с ИГИЛ лиц в районе Хатла на восточной окраине административного центра региона. Как известно, квартал находится в непосредственной близости от линии разграничения сил с курдами на восточном берегу реки Евфрат. Военные эксперты связывают активность боевиков в данном районе именно с этим.

Тем временем итальянское информагентство Difesa e Sicurezza сообщает о том, что курды также сконцентрировали усилия на борьбе со «спящими ячейками» группировки в Дейр-эз-Зоре, Ракке и Хасаке. Отмечается, что благодаря разведданным и показанию ранее задержанных в Аль-Бусейре джихадистов им удалось арестовать несколько радикалов ИГ в районе Манбиджа в Алеппо.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

В северной части провинции не утихают вооруженные стычки на линии разграничения сил правительственных подразделений и боевиков исламистских бандформирований. Информационный портал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, заявляет об артобстрелах Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенных пунктов Ас-Сирмания, Аль-Хувейджа, Аль-Хаваш, Дувейр Аль-Акрад, Тель-Малах, Аль-Джуббайн. В то же время Twitter-канал (HalabTodayTV), сообщает о перестрелках противоборствующих сторон в районе города Мурек. Сведений о нанесенном исламистам уроне пока не поступало.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF) лагере «Аль-Хол» в южной части провинции за последние несколько дней погибли 16 детей. Как известно, это произошло ввиду нехватки в пункте временного размещения медикаментов и отсутствия доступа к медицинской помощи. Таким образом, количество несовершеннолетних, скончавшихся в лагере с начала января, достигло 374 человек.

Тем временем информационное агентство Asrar 7 Days обнародовало данные о результатах масштабной гуманитарной акции, проведенной в районе города Маркада сотрудниками Сирийского арабского Красного Полумесяца. Напомним, о прибытии гумконвоя на оккупированные курдами территории стало известно 15 июля. На данный момент наборами с продовольствием и лекарствами были обеспечены около 4200 семей из 15 населенных пунктов. Отмечается, что движению удалось доставить автоколонну с гуманитарной помощью на юг Хасаки впервые за восемь лет. Сирийцы, проживающие здесь, были вынуждены терпеть бедствия как во время оккупации данных территорий террористами «Исламского государства», так и под гнетом «демократической армии». Напомним, район Маркады был захвачен курдскими отрядами при поддержке ВВС международной коалиции в начале октября 2017 года.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что террористы подпольных ячеек «Исламского государства» предприняли попытку организовать новый взрыв в провинции Дияла. Один из боевиков подорвался на мине в момент ее установки в районе Имам Вейс к северо-востоку от города Баакуба.

Между тем агентство новостей Russia Today опубликовало статистические данные о числе насильственных исчезновений иракцев после зачистки территорий страны от террористов «Исламского государства». По словам уполномоченного по правам человека Анаса Аль-Эззави, с конца 2017 года более 7600 человек пропали без вести. Сведения даны без учета ситуации в Иракском Курдистане. Под насильственными исчезновениями понимают похищения или любую иную форму лишения свободы по политическим мотивам. Предполагается, что многие из пропавших, однако, имеют отношение к «Исламскому государству».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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