Москва, 24 июля. Москва будет следить за выступлением бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера в американском конгрессе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Экс-руководитель Федерального бюро расследований США, который почти два года расследовал предположения о якобы «вмешательстве России» в выборы американского президента в 2016 году, выступит в среду на слушаниях в конгрессе США.

«Конечно, да. Безусловно, мы будем следить», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, Мюллер спустя почти два года работы так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на выборы в США, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Москва, отметим, неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США. Американский президент и его помощники тоже опровергали контакты с Россией во время предвыборной кампании.

Однако расследование, завершившееся провалом, все же было инициировано и обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

Эксперты отмечали, что заявления со стороны США являются всего лишь частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к России.

После провала своего «расследования» Мюллер подал в отставку, и, скорее всего, сама должность спецпрокурора в США будет упразднена. При этом американский экономист и бывший помощник министра финансов Штатов Пол Крейг Робертс призвал и вовсе арестовать Мюллера.