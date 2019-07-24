Ученые предупредили россиян о тяжелых последствиях ненормированного графика

Москва, 24 июля. Специалисты НИУ ВШЭ выяснили, что россияне стали хуже работать из-за ненормированного графика. Ученые предупредили, что такой режим может привести к тяжелым последствиям и в личной жизни.

Ученые опубликовали результаты своей работы в «Журнале исследований социальной политики». Материалы были собраны и проанализированы в рамках пятой волны Европейского социального исследования.

Как оказалось, минимум две трети россиян работают вечером, ночью и в выходные дни. Переработки негативно сказались на качестве труда, заметили ученые. Они пояснили, что предыдущие десятилетия люди в основном посвящали работе время с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу.

Каждый второй россиянин в современном мире работает по вечерам или ночам минимум раз в месяц, а каждый четвертый — несколько раз в неделю или ежедневно. Половина респондентов работают в выходные несколько раз в месяц или каждую неделю.

Ученые предупредили, что при ненормированном графике человеку сложно найти баланс между работой и жизнью, что приводит к тяжелым последствиям как в социальном, так и медицинском аспектах.

Работающему вечерами, ночами или в выходные дни человеку сложно найти время для общения с друзьями и семьей. Он редко участвует в общественных мероприятиях, а также далеко не всегда может присутствовать на семейных церемониях. Это становится причиной роста напряжения в общении человека с окружающими.

Кроме того, ненормированные графики опасны для здоровья сотрудника. Работникам грозят не только сбои суточных ритмов организма, но и нарушение режимов сна и питания.Человек может впасть в депрессию или страдать головными болями, апатией, раздражительностью, усталостью, эмоциональным истощением. Ученые также предупредили, что ненормированный график может привести к желудочно-кишечным дисфункциям, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ухудшению репродуктивного здоровья женщин, а такжеповышению риска развития злокачественных опухолей, пишет «Газета.ru».