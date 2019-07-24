Вдова Доренко развеяла прах журналиста в Крыму

Керчь, 24 июля. Часть праха российского журналиста, главного редактора «Говорит Москва» Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила в своем Telegram-канале его вдова Юлия.

По ее словам, прах Доренко развеяли сегодня утром.

«Он сказал мне как-то в своем духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву», — написала вдова журналиста.

Юлия Доренко отметила, что даже ее супруг был «слишком живым», чтобы просто уйти и стать частью прошлого.

Как сообщало издание Infox.ru, Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года. Журналист попал в дорожно-транспортное происшествие в российской столице — ему внезапно стало плохо, он потерял управление мотоциклом и врезался в бетонную конструкцию. Медики пытались реанимировать журналиста, но все попытки оказались тщетными. Результаты экспертизы показали, что причиной смерти Доренко стал разрыв аорты.

На пост Доренко был назначен тележурналист, ведущий передачи «Право голоса» на телевизионном канале «ТВ Центр» Роман Бабаян. По его словам, принимать пост после смерти Доренко для него — отдельный вызов. Он также заверил, что сделает все возможное, чтобы радиостанция «становилась еще ярче».