Лагерь «Холдоми» закроют из-за трагедии с погибшими детьми. События дня. ФАН-ТВ

«Холдоми» закрывается Власти Хабаровского края закроют злополучный лагерь «Холдоми». По словам губернатора региона Сергея Фургала, для этого уже готовятся документы. Причиной для кардинального решения стала трагедия, которая развернулась в Солнечном районе накануне: крупный пожар, охвативший более 2 тыс. м², унес жизни четырех детей. Одна девочка погибла на месте, еще трое ребят, получив сильные ожоги, скончались в больнице. Кроме них пострадали восемь человек, но их жизням ничего не угрожает. По одной из версий, в «Холдоми» загорелся неисправный обогреватель — им отапливали одну из палаток. Всего на тот момент в кемпинге находилось свыше 200 человек, и большинство из них дети. Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело, двое фигурантов задержаны — это директор «Холдоми» Максим Кузнецов и Виталий Бурлаков, основатель компании «Экстрим Сервис», которой принадлежит лагерь. Сейчас решается вопрос о выплатах всем пострадавшим, а в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

Инцидент в Японском море Посольство России в КНДР все-таки связалось с российскими моряками. Дипломаты сообщили, что члены экипажа живы, здоровы и сейчас находятся в северокорейском Вонсане, здесь же расположено и наше рыболовное судно «Сянхайлинь-8», оно принадлежит Северо-Восточной рыболовной компании. Пограничники КНДР задержали корабль еще в ночь на 17 июля, но известно об инциденте стало лишь вчера. По некоторым данным, он занимался добычей краба в Японском море, но, по версии КНДР, нарушил правила въезда и пребывания на территории страны. На борту находились 17 человек, из них 15 граждане России и двое Южной Кореи. Наше посольство еще выясняет все детали их задержания.

Пожары в Сибири Одна стихия вслед за другой не дает покоя жителям Сибири. Более 50 тыс. человек призвали ввести режим ЧС на территории всего федерального округа. Причиной тому — лесные пожары, площадь которых достигла более 100 тыс. га в Иркутской области и более 800 тыс. в Красноярском крае, при этом в соседних регионах уже наблюдается задымление. Авторы петиции опасаются, что огонь в итоге доберется до поселений. Впрочем, сейчас это не единственные заботы МЧС. В Иркутской области по-прежнему ведутся работы по устранению масштабного кризиса, вызванного паводками. Спасателям удалось откачать воду из всех затопленных домов, последние оставались в Тулуне, наиболее пострадавшим от стихии. Однако в МЧС не торопятся праздновать: пока завершен лишь первый этап восстановительных работ.