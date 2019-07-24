ООН просит поддержки России при эвакуации беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан»

Женева, 24 июля. Организация Объединенных Наций (ООН) готова помочь вывезти беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан» и хочет заручиться поддержкой России в действиях по эвакуации. Об этом заявила главный координатор по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев приняла участие в совместном заседании межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики (САР) по возвращению беженцев в Сирию, которое прошло 24 июля в Женеве. Флейшер озвучила взгляд ООН на ситуацию в Сирии и сообщила, что из соображений безопасности Организация не сможет войти в лагерь с пустыми грузовиками и должна ввезти гуманитарную помощь.

«После того, как РФ обратилась к ООН с просьбой об облегчении перевозок беженцев, был разработан совместный оперативный план Сирийского арабского красного полумесяца и ООН в качестве возможного пути продвижения вперед. Мы должны согласовать проведение оперативной оценки потребностей людей, организацию транспортировки беженцев, выделение социальной помощи тем, кто находится в лагере и помощи в пути следования к местам размещения в пунктах временного размещения», — рассказала координатор по гуманитарным вопросам.

Корин Флейшер подчеркнула, что способность ООН оказать адекватную поддержку возвращающимся беженцам будет зависеть от «способности гуманитарного сообщества соблюдать условия для людей, возвращающихся в свои места происхождения».

Главный координатор по гуманитарным вопросам ООН в Сирии подтвердила цифру, ранее озвученную Минобороны РФ: из «Эр-Рукбана» уже вернулось более 40% его жителей. Кроме того, Флейшер рассказала, что за последние несколько месяцев мобильные клиники сотни раз оказывали помощь в районах, где сейчас живут возвратившиеся из «Эр-Рукбана».

«По состоянию на середину июля более 2,5 тысячи продовольственных наборов были розданы в две тысячи семей. Также создаются дополнительные общественные центры для поддержки беженцев. В них оказывают услуги по социальному обеспечению, созданию детских садов, мест оказания психосоциальной поддержки для нуждающихся женщин и девочек, дают общие и юридические консультации по гражданским документам. Обращаем внимание на то, что ООН привержено к сотрудничеству с правительством и соответствующими организациями в поиске долгосрочных решений для людей в «Эр-Рукбане», в частности их добровольного возвращения», — сообщила координатор по гуманитарным вопросам.

По данным Организации Объединенных Наций, за последние три года в Сирию возвратились более двух миллионов ее жителей, в 2019 году домой вернулись 136 тысяч сирийцев.

«Стоит признать, что фактическое количество вернувшихся сирийцев, вероятно, будет выше, поскольку эти цифры отражают только число граждан прошедших самостоятельную регистрацию в государственных органах. Подтверждаем, что, поскольку ситуация в Сирии стабилизировалась, все больше сирийцев предпочитают вернуться домой, несмотря на сложные условия, в которых им придется оказаться», — отметила Флейшер.

Она сообщила о том, что Сирийский гуманитарный фонд выделит приблизительно 25 миллионов долларов США для помощи людям в Даръа, Дамаске и Эль-Кунейтре на юге, в том числе находящимся в районах с большим количеством беженцев, таких как населенные пункты Бабила и Дума (Дамаск), Санамейн, Изра и Нава (Даръа) и Хан Арнаба (Эль-Кунейтра), а также район Восточная Гута. Наибольшее количество беженцев в этом году вернулись в провинции Алеппо, Ракка, Даръя, Дейр-эз-Зор, Хама и Дамаск.

Ранее сообщалось, что благодаря скоординированным и последовательным действиям России и Сирии из лагеря «Эр-Рукбан» удалось вывести более 17 тысяч сирийских граждан.