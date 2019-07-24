Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко

Киев, 24 июля. Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен отправить в отставку мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар.

«Глава офиса президента Андрей Богдан направил министру кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации», — написал Сохар на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь главы кабинета министров Украины Василий Рябчук подтвердил данную информацию, отметив, что из офиса главы государства поступило письмо с просьбой отправить в отставку мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, в мае 2019 года на рассмотрение украинского парламента был внесен законопроект, который предполагает разделение функций и полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Позднее Кличко пригрозил Зеленскому досрочными выборами мэра Киева. Кличко заявил, что намерен инициировать проведение внеочередных выборов мэра Киева в случае разделения должностей главы КГГА и главы города.

В середине июля Зеленский посетил машиностроительный завод в Днепропетровске, где ему рассказали о задолженности властей Киева перед предприятием за поставленные трамваи. Зеленский позвонил Виталию Кличко и потребовал немедленно погасить задолженность.

Позднее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос. По данным ведомства, следственные действия связаны с уголовным делом о махинациях с землей в Киеве.