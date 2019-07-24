Эксперт ООН по химбезопасности пояснил, грозит ли России «экологический Чернобыль»

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с чернобыльской, грозит Иркутской области в связи с плачевным состоянием полузаброшенного химического предприятия «Усольехимпром», такое мнение высказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Что производили на «Усольехимпроме», а также чем грозят утечки ядовитых веществ с этого опасного предприятия, рассказал один из ведущих российских специалистов по химической безопасности окружающей среды Валерий Петросян.

В интервью «Известиям» Радионова заявила, что необходима государственная программа по рекультивации территории завода «Усольехимпром», иначе регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. По словам главы Росприроднадзора, если не принять немедленные меры, ртутные остатки и другие опасные химические вещества, остающиеся на полуразрушенном производстве, могут заразить реку Ангару, что чревато «экологическим Чернобылем».

Что такое «Усольехимпром», какие последствия вызывают химические вещества, которыми он заражал и, возможно, продолжает заражать воздух, воду и почву, и можно ли действительно ждать «второго Чернобыля» в Иркутской области, Федеральному агентству новостей рассказал один из ведущих специалистов по токсикологии окружающей среды, заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности, член Высшего экологического совета Госдумы Валерий Петросян.

«Комбинат в Усолье-Сибирском был нормальным советским заводом по производству некоторых базовых химических веществ, — отметил профессор. — К ним относились: натриевая щелочь, молекулярный хлор, который получали электролизом хлористого натрия в ртутных ванных, сама металлическая ртуть и так далее. Из органических веществ производился эпихлоргидрин, который в народе называют тосолом».

По словам ученого, в советские годы к вопросам экологии относились не так строго, как сейчас, что приводило к весьма серьезным последствиям для окружающей среды и для местного населения.

«В Усолье были крупнотоннажные производства, — говорит Петросян. — Пока завод работал и производил все эти необходимые для промышленности и народного хозяйства вещества — все было нормально, за исключением того, что экологические требования в те времена были гораздо ниже. Следовательно, были утечки, испарения, улетучивание и газообразного хлора, и элементной ртути, и эпихлоргидрина. Кроме того, на заводе производился карбид кальция, который получали из ацетилена. Но ацетилен нетоксичный, и его улетучивание не оказывало заметного влияния на окружающую среду. А вот что касается ртути, хлора и эпихлоргидрина — это очень сильные токсиканты. Ртуть, которая использовалась в качестве среды для хлористого кальция в ртутных ваннах, улетучивалась в атмосферу в очень больших количествах».

Валерий Петросян объяснил, что попадание элементной ртути в атмосферу приводит к ее окислению кислородом воздуха. Затем, в результате природных химических реакций, это приводит к образованию неорганических солей двухвалентной ртути, которые, имея значительный вес, осаждаются на почву, леса, водоемы и т. д.

«В частности, попадая в водоемы и, как показывали мои коллеги в Европе, даже на луга, на которых паслись домашние животные, эти соли имеют обыкновение превращаться в токсичную метилртуть. Эта метилртуть, попадая через водную биоту, через морепродукты в организм человека, вызывает две серьезные болезни. Болезнь Минаматы вызывает разрушение головного мозга, а болезнь Альцгеймера — потерю памяти. Так что загрязнение окружающей среды ртутью и, как следствие, метилртутью представляет очень серьезную угрозу для здоровья населения», — говорит профессор Петросян.

Не менее опасен молекулярный хлор, который также производился на заводе «Усольехимпром», отметил эксперт.

«Что касается молекулярного хлора, который обычно хранят в баллонах высокого давления, то газообразный хлор, как известно еще с Первой мировой войны, являлся широко применявшимся боевым отравляющим веществом, которое немцы впервые использовали против российской армии. Тогда погибло большое количество русских солдат и офицеров, и это продолжалось до тех пор, пока профессор Московского университета Николай Дмитриевич Зелинский не придумал свой знаменитый противогаз. Но в условиях мирной жизни хлор является очень опасным веществом, от которого в любой момент можно ожидать экологической катастрофы», — говорит собеседник ФАН.

Не меньшую опасность представляют утечки возможно оставшегося на заводе эпихлоргидрина (тосола), предупреждает профессор Петросян.

«Что касается тосола, он, как известно, тоже является сильным токсикантом. Кроме того, тосол является летучим веществом. Поэтому, если на заводе имелись какие-то количества этого вещества, и они хранились в недостаточно герметичных емкостях и продолжают оставаться в этих емкостях, то это представляет серьезную угрозу и для почв, и для вод, и для экосистем, и, соответственно, для жителей этого региона и для всех соседних регионов, — говорит ученый. — Я называю такие вещества «химические спутники Земли», потому что их, когда они испаряются, несет по розе ветров в ту или иную сторону. Встретившись с дождевым или снежным облаком, эти токсичные вещества — «химические спутники Земли» — выпадают на почвы, на поля, на сады и огороды, на водные системы, включая пруды, рыборазводные реки и т. д.».

Все это представляет серьезную опасность для экологии, уверен эксперт.

«Если завод, который производил столь химически опасные продукты, оказался заброшенным, и, если, например, он окажется в зоне подтопления, а баллоны и другие емкости с химическими веществами куда-то понесет, они где-то обо что-то ударятся, разобьются, взорвутся — это, конечно, не «Чернобыль», не надо заниматься преувеличением, но это большая серьезная опасность и для окружающей среды, и для населения», — резюмировал Валерий Петросян.

Ранее губернатор Иркутской области приказал ввести режим повышенной готовности для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с возможными утечками химических веществ с завода. Отметим, в связи с утечками вредных веществ с «Усольехимпрома» уже было возбуждено несколько уголовных дел.

Завод «Усольехимпром» был основан в 1933 году и работал до последнего времени, однако, став убыточным, был фактически заброшен.

Правительство Иркутской области заключило договор об ограничении доступа на территорию «Усольехимпрома» до конца 2019 года, на это выделено 12,5 млн рублей. Завод патрулируется на трех автомобилях, организованы контрольно-пропускные пункты, тем не менее, фиксируются десятки попыток незаконного проникновения на территорию опасного предприятия.