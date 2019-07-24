Меган Маркл встретилась со своим кумиром юности

Лондон, 24 июля. Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл встретились с кумиром юности — доктором Джейн Гудолл, которая возглавляет движения «Корни и побеги».

До замужества Маркл не только была успешной актрисой, но и защитником природы. Супруга принца Гарри всегда тяготела к веганскому образу жизни. Герцогиня Сассекская осуществила свою мечту и встретилась с главой движения защитников природы.

«Она сказала мне: я наблюдала за вами всю жизнь. Вы были моим кумиром с детства, я готова была поклоняться вам», — рассказала доктор после встречи с представителями королевской семьи, сообщает People.

Гудолл призналась, что была очень тронута таким приветствием со стороны королевской четы. Доктор отметила, что Маркл даже нарушила собственное правило и показала ей своего малыша Арчи. Доктор назвала мальчика очень милым и нежным.

Принц Гарри также является поклонником Гудолл. На встрече герцог Сассекский заговорил с доктором на языке шимпанзе, чем немало порадовал ее.

«Она женщина олицетворяющая собой добро, теплоту и мягкость. Мир нуждается в ней не меньше, чем в сохранении других редких видов», — заявил принц.

Ранее британцы раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри за нарушение королевского протокола. Пара поздравила наследника британского престола принца Джорджа, которому исполнилось шесть лет, не упомянув его полный титул.