Лопырева объяснила, почему променяла Баскова на Булатова

Москва, 24 июля. Модель Виктория Лопырева объяснила, почему променяла певца Николая Баскова на бизнесмена Игоря Булатова.

Некоторое время назад Лопырева встречалась с Басковым, пара выглядела очень счастливой, и все в их окружении были убеждены, что дело идет к свадьбе. Однако через некоторое время они разошлись. На данный момент Лопырева встречается с бизнесменом Игорем Булатовым, от которого родила сына.

В программе «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» Лопырева призналась, почему ушла от Баскова к Булатову.

«Я просто влюбилась в Булатова, поэтому была вынуждена уйти от Баскова, — констатирова модель. — При этом скажу, что Игорь и Коля сейчас прекрасно общаются. Какого-то недопонимания между ними нет. У них хорошие отношения».

На «бестактный» вопрос об интиме с Басковым Лопырева отказалась отвечать, хотя в начале шоу заверила ведущую, что готова отвечать на любые вопросы.

Лопырева также рассказала о своем сыне от Булатова — Марке Лионеле. Она призналась, что назвала мальчика в честь форварда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси. Модель мечтает встретиться с кумиром, однако на данный момент счастливого случая так и не представилось.

Однажды она приезжала в Аргентину на мероприятие, где должен был находится Месси. Однако планы футболиста внезапно изменились, и он не приехал на встречу. Лопырева убеждена, что спортсмен знает о том, что ее сын назван в честь него: по ее словам, об этом написали все СМИ, в том числе и зарубежные.