Эксперты рассказали о предпочтениях россиян в выборе смартфонов

Москва, 24 июля. Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов за первые шесть месяцев текущего года и рассказал о предпочтениях пользователей в выборе мобильных телефонов. Данные представил вице-президент по продажам компании Давид Борзилов.

Специалисты указали, что всего с января по июнь в этом году в России приобретено 13,1 миллиона смартфонов на общую сумму 211 миллиардов рублей. Наиболее популярными остаются модели с одной задней камерой, яркий представитель — Honor 7A 16GB, этот смартфон приобрели наибольшее количество раз. Не отстает от него и iPhone XR 64GB.

Устройства с двойной задней камерой также существенно нарастили долю продаж, уточнили в техноритейлере. Доля смартфонов с тройными камерами выросла в штучном выражении до 7,4% с 0,1% годом ранее. Топ популярных моделей в этом сегменте возглавил Samsung Galaxy A7 64GB, по деньгам лидирует Samsung Galaxy A50 64GB, рассказали эксперты.

Борзилов связал такой рост популярности гаджетов с хорошим качеством камер с интересом россиян к социальным сетям, где они обмениваются снимками и видеозаписями.

«Производители смартфонов своевременно отвечают на запрос пользователей, поэтому мы видим снижение доли смартфонов с одной задней камерой», — указал он.

Ранее сообщалось, что китайские смартфоны захватили уже 45% российского рынка по итогам первых пяти месяцев 2019 года. Эксперты считают, что стремительный рост популярности гаджетов из Поднебесной связан с ростом надежности китайских устройств, а также с их невысокой стоимостью. При этом функционально китайские смартфоны не уступают мировым производителям.

Накануне, китайская компания Huawei официально представила новые смартфоны Honor 9X и 9X Pro. Примечательно, что предыдущая версия Honor 8 была признана лучшим мобильным телефоном в среднем ценовом сегменте.