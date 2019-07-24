Эксперт пояснил, чего боится Ляшко, сравнивая Зеленского с диктатором

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко боится, что его старые проблемы, которые были при власти Виктора Януковича, могут снова о себе напомнить. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Сравнение с диктатором

Лидер «Радикальной партии», которая не смогла набрать нужное количество голосов для попадания в новый состав Верховной рады Украины, назвал прошедшие выборы «самыми позорными», а президента Владимира Зеленского — «пародией на диктатора».

«Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро. Я и наша команда — в оппозиции к Зеленскому... Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину», — написал Олег Ляшко в среду на своей странице в Twitter.

Страхи Ляшко

Как напомнил Владимир Соловейчик, во время так называемого Евромайдана зимой 2013–2014 года Ляшко выступал с трибуны националистических митингов в качестве пародиста и клоуна, атакуя тех или иных противников «евромайданщиков» с антисемитских и антикоммунистических позиций.

«То он изображал из себя «еврейского олигарха», то пытался вжиться в образ «недобитого коммуняки» и «шпиона Кремля». В общем, веселил как мог собравшихся вокруг себя бандеровцев. Видимо, с тех пор ему и стало понятно, кто, как и он сам, есть реальная пародия на честного и неподкупного «слугу народа». Вот он и оценил Зеленского. Другое дело, что за всеми этими эмоциональными оценками видна обида на поражение на выборах и потерю хлебного места руководителя фракции Республиканской партии в украинской Верховной раде», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, Олег Ляшко, делавший всегда и продолжающий делать ставку на украинский интегральный национализм, начинает понимать, что лично он вместе со своей партией оказывается за бортом «большой украинской политики». Отсюда такие громкие заявления в надежде на то, что зарубежные покровители украинского буржуазного национализма не бросят своего верного парубка, не оставят его один на один с разного рода проблемами.

«А они у Ляшко есть. В свое время прокуратура Крыма внимательно изучала дело о мужеложстве — возможной половой связи Ляшко с несовершеннолетними в тогда еще находившемся под украинским игом Крыму. Состав правонарушения таков, что дело может быть возобновлено в любой момент. Вот гражданин Ляшко и нервничает», — поясни Владимир Соловейчик.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Украины, проживающие в юго-восточных регионах.