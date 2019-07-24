Нюша анонсировала выступление в Баку откровенной фотографией

Москва, 24 июля. Российская поп-певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, заинтриговала поклонников откровенной фотографией без бюстгальтера в Instagram. Полуобнаженным снимком артистка анонсировала свое выступление в Баку.

На фотографии Нюша позирует в джинсовой куртке, оголив плечо. Слегка придерживая спадающую одежду, певица демонстрирует отсутствие бюстгальтера.

Певица сообщила поклонникам, что готовится к выступлению на жаркой Дискотеке МУЗ-ТВ в Баку. При этом Нюша поинтересовалась у фанатов, хотят ли они увидеть ее закадровую жизнь.

«Знаете, что ожидает вас в Баку уже в грядущее воскресенье? Мое выступление на жаркой Дискотеке МУЗ-ТВ. Выходные будут по-настоящему насыщенными. Хотите увидеть, что происходит за кадром во время моих путешествий и выступлений?» — написала певица в Instagram.

Поклонники не смогли не похвалить прекрасную фигуру Нюши, отметив, что певица очень быстро пришла в форму после родов. Однако нашлись и те, кто скептически отнесся к внешнему виду певицы. Фанаты обратили внимание, что на снимке Нюша слишком похожа на Викторию Боню и других стандартных красоток Instagram.

Ранее Нюша приняла участие в BottleCapChallenge, — исполнительница открыла крышку пластиковой бутылки ягодицами во время танца. В кадре три девушки крутят ягодицами, правда, видна только нижняя часть тела.