Политолог объяснил, какой премьер нужен Украине

Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко сообщил, что на должность премьер-министра страны могут претендовать «несколько тысяч украинских экспертов».

«Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром», — сказал Устенко в эфире «Радио Свобода».

Согласно его словам, число претендентов на данную должность, которых рассматривает Зеленский, значительно больше, чем считают украинские СМИ.

Ранее глава Украины назвал качества, которые должны быть у будущего премьера страны.

«Премьер-министр должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения [прошлого]. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу — провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми», — сообщил он.

Не согласен с мнением Владимира Зеленского по поводу профессиональных качеств будущего премьера Украины лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот.

«В сегодняшнем состоянии украинская экономика без решения политических вопросов нежизнеспособна. Поэтому это должна быть, прежде всего, политическая фигура, но при этом выступающая за интересы экономики Украины, а не обслуживающая США. Нужен премьер, который может настроить диалог с РФ. Диалог без решения определенного списка политических вопросов невозможен», — заявил журналист в беседе с Федеральным агентством новостей.

С другой стороны, нужен тот премьер, который может расширить взаимодействие с Евросоюзом по экономическим вопросам, говорит эксперт.

«Пока что это пользование украинской экономикой европейскими партнерами без обратной связи. Квоты, которые выделила Европа, обрушили украинскую государственность. Они ничтожны и никоим образом не способны заменить те потери, которые понесла Украина после разрыва отношений с Россией в угоду западным партнерам», — отметил он.

Украина нуждается в премьере, который может не только открыть рынки Европы для украинских товаров, но и направить европейские технологии в страну без потери суверенитета, отметил эксперт.

«В текущих реалиях новый премьер должен сказать «нет» земельной реформе, т. е. распродаже украинской земли. Этого требует МВФ. Мне очень жаль, что Зеленский и его команда продолжают плясать под дудку фонда, рассказывая, что только с ним у Украины есть будущее. Это провокация и вранье. Есть будущее только с украинским народом, который требует здравомыслия со стороны власти», — подчеркнул Кот.

Кроме того, журналист напомнил о важном проекте будущего «Шелковый путь».

«Из-за госпереворота в 2014 году Украина потеряла участие в этом проекте, где изначально ей предусматривалась одна из ключевых ролей. Это потерянные десятки, если не сотни, миллиардов долларов. Надеюсь, что этим вопросом озаботится новый премьер-министр и он будет способен принимать участие в обсуждении этой и других задач», — резюмировал эксперт.

Ранее украинские СМИ назвали основных кандидатов на должность премьера. В их число вошли представители компании «Нафтогаз» Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.