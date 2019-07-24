МВФ предрек Украине потерю трети рабочей силы до 2050 года

Киев, 24 июля. Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Об этом говорится в результатах исследования Международного валютного фонда (МВФ).

По данным экспертов, через 10 лет Украина лишится примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%. Отмечается, что среди стран Центральной и Восточной Европы хуже ситуация только в Латвии и Болгарии.

Так, население Украины стремительно сокращается, молодежь уезжает в поисках лучшей жизни за границу, рождаемость не перекрывает этих потерь и средний возраст украинца систематически растет. В связи с этим МВФ советует киевским властям активнее привлекать к работе мужчин старше 55 лет и женщин старше 35, а также увеличить пенсионный возраст и сократить денежные расходы на медицину и пенсионные выплаты.

При этом прогнозы специалистов МВФ касательно Украины выглядят вполне оптимистичными. По их мнению, небольшие реформы могут компенсировать половину потерь рабочей силы.

Напомним, в апреле текущего года специалисты Всемирного банка сообщили, что граждане Украины за 2018 год перечислили на родину 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем годом ранее. Отмечалось, что Украина стала лидером по этому показателю среди стран Европы и Центральной Азии. Во Всемирном банке объясняют рост объема переводов увеличением спроса в соседних странах на украинскую рабочую силу.