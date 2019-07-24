В Совфеде ответили советнику Зеленского на слова о «размене» Крыма на Донбасс

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что страна не пойдет на размен Крыма на Донбасс.

«Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — сказал Потураев.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что референдум 2014 года соответствовал как внутреннему, так и международному законодательству.

«Сложно представить, как вообще появилась идея о том, что кто-то собирается разменивать Крымский полуостров на Донбасс. Крым воссоединился с Россией. Это решение соответствовало исторической правде и нормам международного права», — говорит сенатор от Республики Крым.

Российский политик подчеркнул, что Никита Хрущев, передавая Крым, совершил большую ошибку. При этом Хрущев не посчитался с мнением людей.

«Всегда надо помнить, что, когда Крым «подарили» Украине в 1954 году, граждан никто не спрашивал, никаких референдумов не проводилось. А в 2014 году все было сделано абсолютно правильно», — напоминает Сергей Цеков.

По его словам, сама формулировка «обмена» Крыма на Донбасс является некорректной.

«Ни в коем случае нельзя говорить о Крыме как о какой-то разменной монете. Полуостров всегда был частью России, колыбелью русского православия, основой российского государства. А то, что Крым находился в составе Украины, — это большое недоразумение», — отметил председатель Русской общины Крыма.

Сенатор добавил, что гражданскую войну должен прекратить Киев, попытки привлечь Москву к решению внутриукраинского кризиса являются алогичными.

«Донбасс не может быть для России темой каких-либо сделок, поскольку Донбасс — это внутреннее дело Украины. При этом нельзя не отметить, что мы поддерживаем Донецкую и Луганскую Народные Республики, оказываем им моральную и материальную помощь, например, предоставляем гражданство и право на социальные выплаты, которых Украина их лишила. Но еще раз подчеркну: Донбасс — это регион, с которым Киев должен вести диалог напрямую», — рассуждает член комитета СФ по международным делам.

В заключение политик напомнил, что Россия не является участником минских соглашений.