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СК РФ анонсировал показ уникального фильма о тайнах современного следствия

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СК РФ анонсировал показ уникального фильма о тайнах современного следствия

Москва, 24 июля. Удивительные подробности нашумевшего дела «банды ГТА», детали расследования массового убийства в Ставрополе, а также жуткого дела о хладнокровной охоте на людей в Иркутске впервые покажут по телевизору.

Премьера фильма «Профессия – следователь», состоится 25 июля в 23.00 на телеканале «Россия 1», сообщили в Следственном комитете РФ. В ведомстве уточнили, что этот уникальный проект расскажет о применяемых в СК технологиях. Следователи, криминалисты и другие эксперты расскажут, как на самом деле раскрываются преступления.

Зрителям представят подлинные материалы уголовных дел, а также малоизвестные подробности резонансных расследований. В пресс-службе добавили, что повторно фильм покажут в выходные дни на телеканале «Россия 24».

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