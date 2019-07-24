Милонов заявил, что людям надоел сериал с героическими «отсидками» Навального

Москва, 24 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что блогер Алексей Навальный действует уже по давно отработанной схеме: сначала посидеть в изоляторе, а после отправиться на заграничный курорт на несколько месяцев на деньги западных спонсоров.

«На что «девушка» намекала, то она и получила. Мне кажется, что людям уже надоел этот сериал с героическими «отсидками» Навального и последующим сбором биткоинов. Все идет как положено: Навальный призвал людей идти на митинг, и те, кто послушает его и пойдет хулиганить, получат наказание, а Навальный как обычно — усиленное питание и отдых в Паттайе», — сказал в комментарии Nation News Милонов.

Он напомнил о конкурсе на самую лучшую работу на свете, которая заключалась в наблюдении за пляжем, расположенном в Новой Зеландии.

«На самом деле «самая лучшая работа» на свете у Навального — ты сидишь в ИВС и потом полгода отдыхаешь. Только эта работа связана с предательством Родины», — объяснил депутат Госдумы.

Напомним, в среду сотрудники правоохранительных органов задержали скандального блогера Алексея Навального за призывы к участию в несанкционированном митинге у мэрии Москвы. По информации источника ФАН, его задержали по статье 20.2. административного кодекса РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Блогер в соцсетях призывал жителей и гостей столицы выйти на митинг 27 июля, хотя мероприятие с городскими властями не согласовано, и, следовательно, является незаконным. Ранее полиция обратилась к москвичам с просьбой воздержаться от участия в несанкционированном митинге.

Сторонников Навального не зарегистрировали кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь выявили 725 недостоверных подписей — то есть более 14% от общего числа при допустимых законом 10%.

Подробнее о том, к каким методам прибегают провокаторы, стремящиеся попасть в Мосгордуму, Федеральное агентство новостей рассказывает в фильме «Анатомия протеста».

Ранее сообщалось, что Навальный оставил себе 10 млн из 12,5 млн рублей, которые были выделены на предвыборную кампанию его соратников.