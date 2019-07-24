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Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья

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Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья

Москва, 24 июля. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья. Соответствующий документ был внесен спикером ГД Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Согласно закону, всем видам микрофинансовых учреждений предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов — они смогут самостоятельно выяснять информацию о клиенте при помощи государственных информационных систем, но с определенными ограничениями.

Кроме того, закон ужесточает требования к деловому имиджу, профессионализму менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) — они приводятся в соответствие с идентичными требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО.

Определены требования к минимальному размеру капитала микрокредитной организации — на сегодняшний день он составляет 10 тыс. рублей. Так, капитал такого учреждения должен составлять 1 млн рублей с 1 июля следующего года.

Также закон запрещает микрофинансовым организациям заключать соглашения потребительского займа с гражданами, если исполнение обязательств по займам обеспечено залогом жилья. Это делается для нейтрализации мошеннических схем в отношении принадлежащих гражданам квартир и домов.

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