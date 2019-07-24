Москва, 24 июля. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о сбоях в авиасообщении в двух странах Европы. Об этом говорится в Twiter российского внешнеполитического ведомства.

Россиян предупредили о сбоях в авиасообщении Италии и Великобритании. В министерстве объяснили, что 26–27 июля намечена забастовка авиадиспетчеров в лондонском аэропорту «Хитроу». Кроме того, 26 июля планируют забастовки работники ряда итальянских аэропортов и авиакомпании Alitalia. Авиаперевозчик из-за этого может прекратить полеты. Воздушная гавань «Линате» не будет работать в течение суток.

#Великобритания – 26-27 июля забастовка авиадиспетчеров аэропорта Хитроу (LHR); изменения в расписании, задержка/отмена авиарейсов pic.twitter.com/VF5y6rFyzF — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) July 24, 2019

Кроме того, аэропорты Болоньи и Вероны, а также миланский аэропорт «Мальпенса» прекратят работу с 10.00 до 14.00 по местному времени.

#Италия – 26 июля протестные действия авиаперевозчиков и сотрудников ряда аэропортов; на сутки будет приостановлена работа Международного аэропорта Милан-Линате (LIN) и авиакомпании «Alitalia»; с 10:00 до 14:00 (местн. вр.) – аэропортов Милана (MXP), Болоньи (BLQ) и Вероны (VRN) pic.twitter.com/p2glvCMCKC — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) July 24, 2019

Кроме того, 25-26 июля в Испании пройдет 48-часовая забастовка таксистов. Пассажирам не будут доступны услуги такси, включая доставку пассажиров в направлении международного аэропорта Барселоны, а в течение дня возможны манифестации в районе Триумфальной арки.

#Испания #Барселона – 25-26 июля 48-часовая забастовка таксистов; ограниченный режим предоставления услуг такси, включая доставку пассажиров в направлении Международного аэропорта Барселоны (BCN); в течение дня возможны манифестации в районе Триумфальной арки pic.twitter.com/O9jpdTGQR5 — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) July 24, 2019

Напомним, в мае 2019 года российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила график полетов в Милан, Болонью и Рим из-за забастовки в Италии.