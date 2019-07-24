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Россиян предупредили о сбоях в авиасообщении Италии и Великобритании

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Россиян предупредили о сбоях в авиасообщении Италии и Великобритании

Москва, 24 июля. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о сбоях в авиасообщении в двух странах Европы. Об этом говорится в Twiter российского внешнеполитического ведомства.

Россиян предупредили о сбоях в авиасообщении Италии и Великобритании. В министерстве объяснили, что 26–27 июля намечена забастовка авиадиспетчеров в лондонском аэропорту «Хитроу». Кроме того, 26 июля планируют забастовки работники ряда итальянских аэропортов и авиакомпании Alitalia. Авиаперевозчик из-за этого может прекратить полеты. Воздушная гавань «Линате» не будет работать в течение суток.

Кроме того, аэропорты Болоньи и Вероны, а также миланский аэропорт «Мальпенса» прекратят работу с 10.00 до 14.00 по местному времени.

Кроме того, 25-26 июля в Испании пройдет 48-часовая забастовка таксистов. Пассажирам не будут доступны услуги такси, включая доставку пассажиров в направлении международного аэропорта Барселоны, а в течение дня возможны манифестации в районе Триумфальной арки.

Напомним, в мае 2019 года российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила график полетов в Милан, Болонью и Рим из-за забастовки в Италии.

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