Москва, 24 июля. Следователи завели уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов и пикетов Мосгоризбиркома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

По данным следствия, в июле «участники одного из движений» для давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий организовали в столице несогласованные и незаконные митинги.

«Действия указанных лиц были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий», — говорится в сообщении.

В рамках расследования специалисты опросят участников несогласованных митингов и пикетирований, а также их организаторов.

Осенью жители столицы выберут депутатов в городскую думу. За кресло в столичном парламенте решили бороться более 400 человек, однако до финиша первого этапа добрались только 290 человек.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Федеральное агентство новостей выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

К примеру, на одной из московских съемных квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей», а специалисты МВД и Избиркома нашли «мертвые души» в «автографах» избирателей.

Недовольные недопуском на выборы кандидаты, которые не смогли собрать нужного числа подписей в их поддержку, устроили несколько протестных акций на улицах Москвы. Проведением митингов и спекуляциями на политических взглядах оппозиционеры оказывают давление на работу избиркомов и пытаются в обход закона пробиться в Мосгордуму, несмотря на массовые фальсификации и нарушения, допущенные в период подписной кампании.

Так, например, в незаконный митинг на площади рядом со станцией метро «Трубная» оппозиционеры привлекли детей, поставив под угрозу их жизнь и здоровье. Несанкционированная протестная акция сопровождалась агрессивным скандированием лозунгов, а провокаторы разбрасывали дымовые шашки.