Эксперты объяснили снижение продаж стирального порошка в России

Москва, 24 июля. Продажи стирального порошка в России за последний год снизились на 6%, показали данные исследования компании Nielsen.

Эксперты пояснили, что российский рынок бытовой химии снижается с 2016 года. С прошлого июня по май текущего года количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%. Продажи кондиционеров для белья за этот период упали на 11,8%, а гелей для чистки ванной, мытья посуды и других средств — на 3,8%.



Порошки россияне предпочитают покупать только во время промоакций на товар. Кроме того, в России растет популярность более современных средств, в частности гелей и жидких капсул для стирки. Консультант GfK Юлия Бокова уточнила, что, по данным ее компании, продажи универсальных моющих средств стабильны, а вот средства для мытья туалетов россияне покупают реже.

Еще одним фактором снижения продаж порошка, по мнению экспертов производителя бытовой химии Henkel, является общее снижение покупательского спроса населения.

Аналогичные данные приводят конкуренты Nielsen. Они подтверждают, что первые снижение спроса на стиральный порошок и другие моющие средства было зафиксировано в 2016-2017 годах, пишет РБК.

На прошлой неделе эксперты Роскачества назвали марку лучшего детского стирального порошка. Чтобы определить его, специалисты протестировали 22 бренда из девяти стран.