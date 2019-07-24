Подсадившая Америку на опиоид фармкомпания прорывается в Россию

Один из самых загадочных скандалов произошел на прошлой неделе в обычно тихом и академичном музейном мире. В парижском Лувре, самом популярном художественном музее планеты, заявили, что убрали из крыла восточных древностей таблички с именем американского мецената и крупнейшего своего спонсора Мортимера Саклера.

Для многих людей эта весть произвела эффект разорвавшейся бомбы. Что же стряслось? Корреспондент Федерального агентства новостей решил выяснить, с чем может быть связан скандал вокруг имени одного из самых уважаемых американских филантропов, который, к тому же, умер более девяти лет назад.

Переполох в Лувре

Лувр стал первым крупным музеем, который скрыл любые упоминания своей связи с семьей Саклера. Тем не менее, имя мецената все еще сохраняет свое почетное место в ряде американских учреждений. Вот лишь часть из них: Центр художественного образования им. Саклера при Музее Гуггенхайма, Институт сравнительной геномики им. Саклера при Американском музее естественной истории, галерея Артура Саклера при Смитсоновском институте. Кроме того, именем Саклера названо целое крыло в музее Метрополитен.

За пределами CША, помимо уже упомянутого Лувра, Саклер финансировал британскую Галерею Тейт, Королевский колледж искусств, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, музей в университете Пекина, Еврейский музей Берлина. Имя филантропа носит медицинская школа им. Саклера в Тель-Авивском университете и многие другие учреждения искусства и образования. Пока еще.

Американский мультимиллиардер Мортимер Саклер заработал свое колоссальное состояние на производстве обезболивающих препаратов. В 1952 году Мортимер и его братья Артур и Рэймонд купили небольшую компанию под названием Purdue Frederick и превратили ее в настоящего фармацевтического гиганта.

В 1991 году, через четыре года после смерти брата Артура, Мортимер и Рэймонд основывают фармкорпорацию Purdue Pharma со специализацией на производстве таких обезболивающих, как гидроморфон, оксикодон, фентанил, кодеин и гидрокодон.

В 1996 году компания выводит на рынок США обезболивающий препарат под названием «Оксиконтин». Препарат пользуется бешеным спросом — всего через 5 лет после начала его продаж количество рецептов на Оксиконтин приблизилось к 6 млн штук в год, что приносило компании миллиардные выручки.

Уже к 2016 году Forbes оценил состояние семьи Саклер в 13 млрд долларов, поставив их в своем неформальном рейтинге даже выше семьи Рокфеллеров.

От немецкой пробирки к американской таблетке

Так что это за такое «волшебное лекарство от всех болезней», которое американские врачи выписывают своим клиентам по поводу и без?

Все очень просто: «Оксиконтин» — это самый настоящий легальный наркотик, вызывающий сильнейшую зависимость буквально после нескольких приемов. Действующее вещество препарата — оксикодон, синтезированный немецкими химиками в далеком 1916 году в качестве еще более мощной альтернативы героину, морфину и кодеину.

В 1995 году оксикодон получает новое имя и красивую упаковку, а благодаря нужным связям Саклеров — и все сопутствующие разрешительные документы от американского правительства. Доктор Кертис Райт, курировавший экспертизу «Оксиконтина» со стороны правительства США, вскоре покинул свой пост, а спустя пару лет… перешел на службу к Саклерам.

Фармкорпорация повела максимально агрессивную маркетинговую политику — оптовым покупателям предоставлялись большие скидки, впервые заказавшим препарат фармацевтам возмещались потраченные деньги, пациенты получали купоны на 30-дневные стартовые пакеты…

Параллельно была запущена многомиллионная рекламная кампания в медицинских журналах, медицинские академии пользовались грантами на нужные исследования, в Конгресс США также пошли щедрые дотации. По данным американских СМИ, только на запуск продаж препарата Саклеры потратили более 200 млн долларов.

Однако довольно быстро открылась и страшная правда о препарате — поскольку он воздействует на нервную систему так же, как героин или опий, американские наркоманы быстро освоили «Оксиконтин» в качестве заменителя тяжелых наркотиков.

Пациенты, которые получали рецептурный «Оксиконтин», тоже быстро сориентировались и буквально наводнили черный рынок препаратом по цене 1 доллар за 1 миллиграмм. В восточных штатах стали массовыми вооруженные ограбления аптек, когда оксиконтиновые наркоманы требовали не наличные деньги, а только запасы препарата.

Звезды под кайфом

Многое мировые известности также оказались в плену оксикодона. К примеру, популярнейший американский певец и музыкант Роджер Нельсон, известный под сценическим псевдонимом Принс, скончался весной 2016 года именно из-за передозировки оксикодонсодержащего обезболивающего.

От этих же веществ сильно зависит и Серена Уильмс, о чем было в курсе даже Всемирное антидопинговое агентство (WADA), выдававшее спортсменке и некоторым ее коллегам разрешения на применение оксикодона и других запрещенных веществ.

В итоге вал смертельных случаев не заставил себя ждать. По данным американского Минздрава, в 2016 году из-за передозировки опиатными наркотиками и их синтетическими аналогами — опиоидами — погибли 53 тысячи американцев. По данным же отчета комиссии по борьбе с опиоидным кризисом, учрежденной Дональдом Трампом, страшная цифра еще внушительнее: каждый день в США из-за этих наркотиков умирают по 142 человека — больше, чем число погибших при автомобильных авариях и от насилия с применением огнестрельного оружия. По расчетам медицинских экспертов, если такие темпы сохранятся, то в ближайшие 10 лет от опиоидов в США могут умереть около полумиллиона человек.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, к которому ФАН обратилось за комментарием, видит основную причину распространения опиатной эпидемии в США прежде всего в безответственности медицинского сообщества.

«Оксикодон — это опиатный наркотик, обезболивающий препарат, — объясняет эксперт Минздрава РФ. — В США очень сложная ситуация, сложный процесс. На самом деле это все гетерогенная зависимость. Собственно, в этом виноваты врачи, которые расширили назначение оксикодона, и компания, которая продвигала этот препарат».

И по сей день наркомания в США остается одной из острейших проблем общества, особенно в крупных городах в кварталах с преимущественно афроамериканским населением. С учетом расходов на здравоохранение и уголовное правосудие, общее экономическое бремя США от опиатных наркоманов приближается к 100 млрд долларов в год, отмечают американские аналитики.

Империя наносит ответный удар

Десятки тысяч смертей американцев спровоцировали шквал судебных исков от родственников, самих пациентов, безвозвратно потерявших здоровье и даже властей отдельных штатов.

Как результат, несмотря на все усилия адвокатов и юридические уловки, доказательства массового подкупа врачей, экспертов и чиновников были настолько серьезными, что империя Саклеров понесла убытки на сотни миллионов долларов в виде штрафов и компенсаций. По заявлениям самой фармкорпорации, продажи «Оксиконтина» упали на треть.

А что же музеи, ранее с благодарностью принимавшие щедрые пожертвования? Под давлением общественности и протестных акций они начинают отказываться от миллионных спонсорских контрактов с семьей Саклеров.

К слову, по условиям этих контрактов, все вывески и записи в каталогах перед фамилией каждого из братьев должна сопровождаться припиской — «доктор медицины». Число посетителей только одного из спонсируемых Саклерами Лувра в 2018 году превысило 10 млн человек, так что такая трогательная забота о культуре вполне себя оправдала...

Следующий удар — по России?

Падение продаж и давление властей США закономерно вынудили Purdue Pharma искать новых потребителей своего «чудо-средства», теперь уже на зарубежных рынках. Через своего партнера по бизнесу, корпорацию Mundipharma, Саклеры запускают продвижение «Оксиконтина» в Мексике, Бразилии и Китае, используя проверенные маркетинговые стратегии.

По всему миру организовываются панели и дискуссии, посвященные проблеме хронических болей. Оплаченные спикеры рассказывают о препарате как эффективном болеутоляющем. Врачей пугают многомиллионным количеством пациентов, страдающих от т.н. «молчаливой боли».

В 2011 году в Китае было открыто новое производство, способное выпускать ежегодно до 100 млн таблеток «Оксиконтина». А у самой фармкомпании, подсадившей Америку на опиат, нарисовались глобальные планы по запуску производств, открытии представительств и складов в Чили, Эквадоре, Перу, Уругвае, Турции, Гонконге, Австрии, Вьетнаме, Тайване, Таиланде, Южной Африке, Египте и многих других странах.

Россия тоже оказалась в сфере интересов американских фармацевтов. В 2015 году Минздравом РФ было выдано регистрационное удостоверение для австрийской «Мундифарма Гезельшафт мбХ» на препарат «Таргин», содержащий комбинацию оксикодона и вещества налоксон, призванного уменьшить некоторые функциональные нарушения, типичные при лечении опиоидами.

По мнению экспертного сообщества, добавление налоксона должно также исключить риск применения обезболивающего в иных целях, кроме медицинских. Помимо «Таргина», «Мундифарма» продвигает на рынок России еще два препарата, и оба они — тоже сильнейшие препараты, содержащие чистые морфин и дигидрокодеин.

Как ранее отмечало ФАН, с 2016 года Минздрав прорабатывает вопрос упрощения требований, предъявляемых к назначению, выписыванию и обороту комбинированных лекарственных препаратов, содержащих оксикодон и бупренорфин. Ведомство аргументирует необходимость такого решения прежде всего тем, что смягчение требований к назначению и обращению этих комбинированных обезболивающих препаратов облегчит жизнь пациентам, страдающим хроническими болями, и при оказании паллиативной помощи.

Тем не менее, в Минздраве уверены, что разработанная в России нормативно-правовая база и практика обращения с наркосодержащими препаратами позволят избежать негативных сценариев, подобных американскому.

«В нашей стране такой опасности нет, — считает Евгений Брюн. — У нас лекарственная наркомания практически отсутствует. Это все находится под жестким контролем».

В последние годы в России на законодательном уровне действует эффективная система противодействия различным злоупотреблениям в фармацевтической сфере, служащая препятствием для безответственной рекламы и безрецептурного распространения сильнодействующих препаратов.

А в прошлом месяце в Госдуму был внесен законопроект о поправках в КоАП, предполагающих административную ответственность за незаконный оборот некоторых опиатных лекарственных средств.