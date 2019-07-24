Гройсман планирует сложить полномочия на первом заседании новоизбранной Рады

Киев, 24 июля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает сложить полномочия на первом заседании новоизбранной Верховной рады. Об этом он сообщил во время заседания кабинета министров.

По словам Гройсмана, вместе с ним полномочия сложит также весь кабмин.

«Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я рассчитываю, что формирование нового правительства произойдет достаточно быстро. И хотел бы, чтобы заседание нового парламента прошло быстро», — заявил премьер-министр Украины.

Гройсман подчеркнул, что действующее правительство очень ответственно подходит к вопросу обеспечения стабильности в стране, поэтому будет поддерживать нормальную жизнедеятельность государства до формирования нового кабмина. В частности, Гройсман и его правительство займутся подготовкой Украины к отопительному сезону.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. На данный момент обработаны 99,3% протоколов. По предварительным подсчетам, лидирующую позицию занимает партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с результатом 43,16% голосов. На втором месте находится партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь», за которую отдали 13,01% голосов. Официальные результаты выборов ЦИК Украины объявит 5 августа.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что новый премьер-министр Украины «должен быть абсолютно профессиональным экономистом, не иметь никакого политического прошлого». По словам украинского лидера, это может не понравиться некоторым людям, идущим сейчас в парламент, поскольку они видят себя на месте нового премьера. Отметим, что политолог и эксперт Института стран СНГ Артем Журко назвал Федеральному агентству новостей возможного кандидата в премьер-министры Украины.