Посольство РФ опровергло заявление Сеула об извинениях за инцидент в воздухе

Москва, 24 июля. Российское посольство в Сеуле опровергло сообщения южнокорейских СМИ о том, что и.о. военного атташе РФ якобы извинился за инцидент с самолетом в Японском море.

По версии министерства обороны Южной Кореи, 23 июля российские бомбардировщики Ту-95МС якобы дважды вторглись на южнокорейскую территорию, проведя там по три минуты. На перехват вылетели F-15 и F-16 и якобы произвели по два предупредительных выстрела из 20-мм снарядов.

В Минобороны РФ эти данные опровергли, заявив, что Ту-95МС придерживались международных правил и не отклонялись от маршрута. В районе островов Лианкур к Ту-95МС приблизились F-16. При этом, как отмечает телеканал «Царьград», южнокорейские пилоты не выходили на связь с бомбардировщиками, но и создавали угрозу их безопасности». Действия корейских пилотов были названы опасными и охарактеризованы как «воздушное хулиганство».

В среду утром южнокорейские СМИ сообщили, что и.о. военного атташе посольства РФ якобы извинился за случившееся, хотя это противоречило позиции Минобороны России. Сегодня эти публикации прокомментировали в российской дипмиссии в Сеуле. В посольстве заявили, многое в этих публикациях не соответствует действительности, пишет «Российская газета».

«Российская сторона официальных извинений не приносила», — подчеркнули дипломаты.

Отметим, что в Минобороны Южной Кореи ведомстве Республики Корея также подтвердили, что Россия извинений не приносила.

Напомним, что вчера во время совместного патрулирования российскими и китайскими самолетами произошел инцидент над акваторией Восточного (Японского) моря. На перехват самолетов были отправлены истребители ВВС РК. По утверждению Сеула, корейские самолеты открыли предупредительный огонь и отстрелили тепловые ловушки. Было также заявлено, что самолет А-50 ВКС РФ нарушил воздушное пространство Кореи над архипелагом Токто. В ответ в Минобороны России опровергли эти сообщения, заявив, что нарушения воздушного пространства и стрельбы не было.