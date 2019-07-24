Советник президента Украины рассказал об отношении Зеленского к обмену Крыма на Донбасс

Киев, 24 июля. Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что глава украинского государства не согласится обменять Крым на Донбасс.

Об этом Потураев сказал в эфире телеканала ATR. По его словам, соответствующее решение было бы настоящей ошибкой.

«Зеленский никогда не пойдет на обмен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — подчеркнул советник президента Украины.

Потураев заметил, что Зеленский относится к «человеку другого типа», именно поэтому сама идея обмена территорий не для него. По его словам, если бы глава Украины согласился на предложение, то предал граждан страны, которые живут в Крыму.

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло по результатам референдума, на котором большинство высказалось за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. В Москве не раз заявляли, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако киевская власть продолжает считать полуостров временно «оккупированной» территорий. Лидер российского государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после государственного переворота власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта на Украине были приняты минские договоренности, но Киев регулярно их нарушает.