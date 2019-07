Усик посвятил трогательные стихи скончавшемуся российскому боксеру Дадашеву

Киев, 24 июля. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобежденный боксер Александр Усик посвятил трогательные стихи российскому спортсмену Максиму Дадашеву, трагически скончавшемуся после боя в США из-за полученных травм. Соответствующий пост опубликован на странице украинца в социальной сети Instagram.

Олимпийский чемпион 2012 года также принес соболезнования семье российского спортсмена.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle