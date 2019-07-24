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Усик посвятил трогательные стихи скончавшемуся российскому боксеру Дадашеву

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Усик посвятил трогательные стихи скончавшемуся российскому боксеру Дадашеву

Киев, 24 июля. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобежденный боксер Александр Усик посвятил трогательные стихи российскому спортсмену Максиму Дадашеву, трагически скончавшемуся после боя в США из-за полученных травм. Соответствующий пост опубликован на странице украинца в социальной сети Instagram.

«Когда я в ринге, я живу, я расцветаю как тюльпан. И если нету в жизни бокса, я разлечусь, как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который бог мне в жизни дал», — написал 32-летний украинец.

Олимпийский чемпион 2012 года также принес соболезнования семье российского спортсмена.

Поединок между Дадашевым и представителем Пуэрто-Рико Субриэлем Матиасом прошел в ночь на 20 июля в Штатах. В предпоследнем — 11-м раунде — Дадашев пропустил большое число ударов, в перерыве тренер россиянина Бадди Макгирт решил снять своего подопечного с боя. Сразу после встречи спортсмен почувствовал себя плохо и потерял сознание. Дадашева в критическом состоянии доставили в медицинскую клинику, где врачи диагностировали у него тяжелый отек мозга. Медики боролись за его жизнь, но 28-летний боксер скончался.

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