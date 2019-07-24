Усик посвятил трогательные стихи скончавшемуся российскому боксеру Дадашеву

Киев, 24 июля. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобежденный боксер Александр Усик посвятил трогательные стихи российскому спортсмену Максиму Дадашеву, трагически скончавшемуся после боя в США из-за полученных травм. Соответствующий пост опубликован на странице украинца в социальной сети Instagram.

«Когда я в ринге, я живу, я расцветаю как тюльпан. И если нету в жизни бокса, я разлечусь, как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который бог мне в жизни дал», — написал 32-летний украинец.

Олимпийский чемпион 2012 года также принес соболезнования семье российского спортсмена.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle — Ariel Helwani (@arielhelwani) 23 июля 2019 г.

Поединок между Дадашевым и представителем Пуэрто-Рико Субриэлем Матиасом прошел в ночь на 20 июля в Штатах. В предпоследнем — 11-м раунде — Дадашев пропустил большое число ударов, в перерыве тренер россиянина Бадди Макгирт решил снять своего подопечного с боя. Сразу после встречи спортсмен почувствовал себя плохо и потерял сознание. Дадашева в критическом состоянии доставили в медицинскую клинику, где врачи диагностировали у него тяжелый отек мозга. Медики боролись за его жизнь, но 28-летний боксер скончался.