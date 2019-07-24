Число пострадавших детей при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до восьми

Хабаровск, 24 июля. Родители мальчика, который отдыхал в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском и получил поверхностные ожоги, обратились в больницу Комсомольска-на-Амуре. Об этом рассказала пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко, уточнив, что число пострадавших детей таким образом увеличилось до восьми.

По ее словам, врачи назначили курс лечения получившему ожоги 12-летнему мальчику.

«От госпитализации родители отказались», — уточнила Томченко.

Пресс-секретарь не исключила, что число пострадавших при пожаре в лагере может увеличиться. Врачи, по ее словам, будут регистрировать обращения, чтобы семьи могли получить выплаты.

Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере в Хабаровском крае на территории горнолыжной базы «Холдоми» произошел серьезный пожар, погибли четыре ребенка. По информации врачей, ожог тела у скончавшихся составляет 90%.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко проинформировала, что задержаны два человека — директор организации «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Причиной пожара, произошедшего в лагере «Холдоми», могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Представители региональных властей посетили место происшествия во вторник. В правительстве Хабаровского края рассказали, что в палатках были обогреватели типа «ветерок», с помощью которых, по словам отдыхавших детей, сушилась одежда.

Федеральное агентство новостей ранее представило хронологию трагедии в детском лагере «Холдоми» под Хабаровском. Семьи детей, погибших при пожаре, получат по 200 тысяч рублей на организацию похорон.