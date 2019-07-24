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СМИ сообщили о поставках Китаю второго полкового комплекта С-400

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СМИ сообщили о поставках Китаю второго полкового комплекта С-400

Москва, 24 июля. Российская сторона приступила к поставкам в КНР морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом заявил журналистам в среду военно-дипломатический источник.

По имеющимся данным, поставки российских систем, как и в случае с Анкарой, стартовали на несколько месяцев раньше установленного договором срока.

Отмечается, что для доставки заказчику всего полка «планируется привлечь не менее трех судов», которые будут выходить в море по очереди «с небольшими временными интервалами», передает ТАСС.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) пока никак не прокомментировали это сообщение.

Китай стал первым зарубежным заказчиком С-400 «Триумф», соглашение было подписано в 2014 году на два полка. Поставка первого полка была окончена весной прошлого года. КНР благополучно протестировала машины из состава первого комплекта, ликвидировав на своих полигонах две мишени — аэродинамическую и баллистическую.

Ранее военный эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил популярность российской системы ПВО С-400.

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