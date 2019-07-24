Ответ России и Китая на провокации станет настоящим кошмаром для Южной Кореи

Южная Корея, пытаясь спровоцировать Россию и Китай, поставила безопасность региона под вопрос; ответ двух стран станет для Сеула «настоящим кошмаром». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Учения России и Китая

Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями в рамках годового плана взаимодействия. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

«Что касается воздушного инцидента, то я бы хотел напомнить, что Китай и Россия осуществляют всеобъемлющую стратегическую координацию. Это патрулирование являлось одним из пунктов взаимодействия и осуществлялось в рамках годового плана взаимодействия военных ведомств двух стран», — заявил он.

Кроме того, отметил У Цянь, вооруженные силы КНР и РФ продолжат укреплять взаимодействие и улучшать механизмы сотрудничества.

«Китай и Россия вступили в новую эпоху отношений, взаимодействие вооруженных сил двух стран также вступило в новую эпоху под стратегическим руководством лидеров наших государств», — сказал У Цянь.

Он отметил, что «вооруженные силы России и Китая продолжат совершенствовать военные отношения, продолжат поддерживать друг друга, активизировать соответствующие механизмы взаимодействия в области обменов на высоком уровне, а также в области стратегического сотрудничества, разработки военного оборудования, борьбы с терроризмом».

Провокация

Как заметил Сергей Простаков, южнокорейская сторона действовала предельно рискованно, так как имела дело со стратегической авиацией сразу двух ядерных держав. Поэтому отстрел тепловых мишеней был явной провокацией, которая могла бы иметь пагубные последствия для безопасности всего региона. Несмотря на союз с США, Южной Корее необходимо помнить о том, что любой развязанный ею конфликт будет иметь наибольшую цену как раз для нее самой.

«То, что южнокорейские самолеты действовали, как и обычно в таких случаях, ничуть не делает их поступок более разумным. Силы ПВО страны установили требование, согласно которому необходимо предупреждать о намерении войти в их опознавательную зону (в которую входят спорные с Японией острова Токто) и целях полета. В данном случае этого не произошло, и перехват авиацией, который инициировали южнокорейцы, они проводят даже при отсутствии признаков нарушения воздушного пространства страны. Но в данном случае ситуация требовала действовать менее рискованными методами», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, инцидент произошел после недавно опубликованного распоряжения о проведении переговоров для заключения соглашения между министерствами обороны РФ и Китая о военном сотрудничестве.

«Совместное патрулирование стратегической авиацией двух стран — это признак наличия данного сотрудничества. Если продолжатся случаи такой же неадекватной реакции со стороны Южной Кореи, настоящий кошмар для Сеула в виде военного партнерства Москвы и Пекина станет реальностью», — заключил Сергей Простаков.

Ранее Южная Корея «по-тихому» получила из США еще два истребителя-«невидимки» F-35A.