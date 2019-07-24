Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о размолвке с Шаляпиным

Сочи, 24 июля. Российская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская успокоила поклонников и развеяла слухи о размолвке с певцом Прохором Шаляпиным. По ее словам, в отношениях пары по-прежнему все стабильно.
Сейчас пианистка находится на отдыхе в Сочи. Подписчики Цымбалюк-Романовской заметили, что на всех снимках, опубликованных пианисткой в Instagram, она без своего возлюбленного. Артистка поспешила успокоить поклонников и сообщила, что Шаляпин уже уехал в Москву, где приступил к работе.
«У нас с Прохором все обычно, стабильно. Пусть все отдыхают спокойно. После отпуска мы соберемся и чем-нибудь порадуем», — сказала Цымбалюк-Романовская в комментарии «Пятому каналу».
Отметим, что поклонников также навело на подозрения о размолвке звездной пары фото, которое Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram, чтобы поздравить с днем рождения бывшую жену Ларису Копенкину. На снимке певец и его экс-супруга сидят в ванне обнаженными.
Сегодня у моей дорогой Ларочки @larakopenkina день варенья! Лариса по факту оказалась моложе многих моих ровесниц - своей энергетикой , харизмой , жизнерадостностью и невероятным обаянием ей все проигрывают, несмотря на глупые цифры в паспорте.. ! Лара, дорогая !!! С Днём Рождения тебя , радуй нас своей неуемной, светлой энергетикой ещё долгие десятилетия! Пусть огонь в твоих глазах не гаснет ещё 100 лет!!!хулигань и веселись как ты умеешь , оставайся примером жизнелюбия не только для скучных ровесниц, но и для других поколений ! ????#ЛарисаКопенкина #прохоршаляпин #июль2019
При этом ранее Шаляпин не постеснялся выложить в соцсеть и пикантное видео с Цымбалюк-Романовской. На кадрах артисты нежатся в ванне с пеной, держат в руках по бокалу вина и вазочку с клубникой. Певец рассказал, что так они с возлюбленной спасаются от жары.
Напомним, сообщения о романе Шаляпина и бывшей супруги Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовской появились еще в августе 2018 года. Артистов заметили вместе в одном из гипермаркетов.