Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о размолвке с Шаляпиным

Сочи, 24 июля. Российская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская успокоила поклонников и развеяла слухи о размолвке с певцом Прохором Шаляпиным. По ее словам, в отношениях пары по-прежнему все стабильно.

Сейчас пианистка находится на отдыхе в Сочи. Подписчики Цымбалюк-Романовской заметили, что на всех снимках, опубликованных пианисткой в Instagram, она без своего возлюбленного. Артистка поспешила успокоить поклонников и сообщила, что Шаляпин уже уехал в Москву, где приступил к работе.

«У нас с Прохором все обычно, стабильно. Пусть все отдыхают спокойно. После отпуска мы соберемся и чем-нибудь порадуем», — сказала Цымбалюк-Романовская в комментарии «Пятому каналу».

Отметим, что поклонников также навело на подозрения о размолвке звездной пары фото, которое Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram, чтобы поздравить с днем рождения бывшую жену Ларису Копенкину. На снимке певец и его экс-супруга сидят в ванне обнаженными.

При этом ранее Шаляпин не постеснялся выложить в соцсеть и пикантное видео с Цымбалюк-Романовской. На кадрах артисты нежатся в ванне с пеной, держат в руках по бокалу вина и вазочку с клубникой. Певец рассказал, что так они с возлюбленной спасаются от жары.

Напомним, сообщения о романе Шаляпина и бывшей супруги Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовской появились еще в августе 2018 года. Артистов заметили вместе в одном из гипермаркетов.