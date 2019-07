Цымбалюк-Романовская опровергла слухи о размолвке с Шаляпиным

Сегодня у моей дорогой Ларочки @larakopenkina день варенья! Лариса по факту оказалась моложе многих моих ровесниц - своей энергетикой , харизмой , жизнерадостностью и невероятным обаянием ей все проигрывают, несмотря на глупые цифры в паспорте.. ! Лара, дорогая !!! С Днём Рождения тебя , радуй нас своей неуемной, светлой энергетикой ещё долгие десятилетия! Пусть огонь в твоих глазах не гаснет ещё 100 лет!!!хулигань и веселись как ты умеешь , оставайся примером жизнелюбия не только для скучных ровесниц, но и для других поколений ! ????#ЛарисаКопенкина #прохоршаляпин #июль2019

A post shared by Прохор Шаляпин (@shalyapin_official) on Jul 21, 2019 at 9:47am PDT