Лидер «Радикальной партии» назвал Зеленского «пародией на диктатора»

Москва, 24 июля. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие внеочередные выборы в Верховную раду Украины «самыми позорными», а президента страны Владимира Зеленского — «пародией на диктатора». Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро. Я и наша команда — в оппозиции к Зеленскому… Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину», — написал Ляшко.

Напомним, 21 июля на Украине прошли выборы в Верховную раду Украины. По предварительным данным, в парламент страны прошла партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», а также партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Ранее украинские СМИ заявили, что в результате проведения внеочередных выборов в парламент страны под флагом президентской партии «Слуга народа» попали «темные лошадки». По словам журналистов, итоги выборов в одномандатных округах, где в 129 из 199 победили представители указанной партии, удивили даже команду самого Зеленского. Эксперты сходятся во мнении, что на этот раз граждане Украины голосовали не «за кого-то», а, скорее всего, «против политиков старой обоймы».