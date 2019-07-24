СМИ сообщили о возможном «убийстве» экс-главы МАГАТЭ

Тегеран, 24 июля. Иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на свои источники сообщило, что бывшего президента Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано могли убить.

По данным издания, Амано могли «заказать» из-за отказа поддаться давлению Иерусалима и Вашингтона и выдвинуть новые поддельные обвинения против ядерной программы Тегерана.

«اختصاصی/ منابع مطلع: احتمال قتل #آمانو توسط اسرائیل قوی‌تر شد»



منابع مطلع می‌گویند که بر اساس شواهد قابل توجه، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط رژیم صهیونیستی به‌قتل رسیده استhttps://t.co/7RhIe6OEYX pic.twitter.com/mit2IcHP9F — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) 24 июля 2019 г.

«Покойный глава МАГАТЭ Юкия Амано был убит Израилем в сотрудничестве с США за отказ поддаться давлению и выдвинуть новые сфабрикованные обвинения против ядерной программы Ирана», — следует из сообщения агентства.

Издание подчеркивает, что экс-руководитель МАГАТЭ выступал против позиции Соединенных Штатов и Израиля, «оказывавших сильный прессинг, чтобы открыть фейковое дело против Ирана относительно ядерной проблемы».

В этот понедельник стало известно, что президент МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Он занимал должность генерального директора организации на протяжении 10 лет. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.