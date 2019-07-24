В Минобороны назвали абсурдом обвинения США в адрес РФ и Сирии по «Эр-Рукбану»

Москва, 24 июля. Представители Минобороны РФ назвали абсурдом перекладывание США ответственности за бедствия сирийцев в «Эр-Рукбане» на Россию и Сирию и обвинения в адрес стран – такую позицию Штатов озвучил на днях специальный представитель президента США по Сирии Джеймс Джеффри. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев, начальник координационного штаба России и Сирии по возвращению беженцев, заявил, что именно присутствие войск США на территории Сирии «является основной причиной, не позволяющей стабилизировать обстановку в оккупированных ими районах».

Представитель российского МИД Андрей Мустаев подтвердил позицию России: причина продолжающегося гуманитарного бедствия в «Эр-Рукбане» – в сохранении незаконного военного присутствия США в Сирии.

«Вашингтон в соответствии с нормами международного гуманитарного права несет полную ответственность за население, проживающее на оккупированной территории, – заявил Мустаев. – В этой связи рассчитываем, что американская сторона конструктивно подойдет к вопросу скорейшей ликвидации лагеря».

Со своей стороны, МИД РФ готов обсуждать с партнерами конкретные скоординированные действия по расформированию «Эр-Рукбана». Мустаев также добавил, что категорически нельзя допустить существование лагеря в уменьшенном масштабе – в МИД считают, что в этом случае «Эр-Рукбан» фактически превратится в базу террористов, прикрытую «живым щитом» из мирных жителей.

В Минобороны РФ отметили, что единственный путь урегулировать сирийский кризис – уничтожить международный терроризм, вывести иностранные войска и формирования, незаконно базирующиеся в Сирийской Арабской Республике, вернуть беженцев в места их постоянного проживания и обеспечить национальный суверенитет Сирии с последующим постконфликтным восстановлением страны.

Замминистра иностранных дел и мигрантов САР доктор Фейсал Микдад от имени правительства республики подтвердил, что лучшим решением проблемы лагеря «Эр-Рукбан» была бы его ликвидация и прекращение захвата этого района со стороны США.

«Сегодня США и подконтрольные им вооруженные формирования выступают против окончания гуманитарной трагедии и за оставление людей в лагере, создают условия, которые служат их политическим интересам и целям. Запугивают население, выдвигают политические условия для препятствия возвращения беженцев и держат их в заложниках для оправдания своего незаконного присутствия на территории Сирии. США являются захватчиками территории и несут ответственность за предоставление необходимой гуманитарной помощи людям, которые находятся в лагере», – сказал Микдад.

Он также рассказал, что представители ООН посетили центры временного размещения вернувшихся из «Эр-Рукбана» беженцев и положительно отзывались об их содержании.

Всего совместно с российской стороной при поддержке Сирийского Арабского Красного Полумесяца и Высшего комитета оказания гуманитарной помощи удалось вернуть треть населения лагеря в свои дома в Хомсе, Риф-Дамаске и других местах, отметил Микдад.