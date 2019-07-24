В Минобороны оценили планы ООН по эвакуации всех жителей «Рукбана» в течение месяца

Москва, 24 июля. Из лагеря «Рукбан» к сегодняшнему дню удалось вывести уже более 17 тысяч человек, которых удерживали на его территории — это примерно 40% от числа его жителей. В Минобороны отметили, что приветствуют усилия управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое активно включилось в работу по эвакуации людей из «Рукбана», а также оценили план ООН по выводу оставшихся жителей этого лагеря «гетто» в течение месяца, сообщает ФАН.

«Детали его в настоящее время согласовываются. Реализация Плана начнется в ближайшее время и должна позволить вывести из лагеря оставшихся мирных жителей по 3-3,5 тыс. человек каждые пять дней», — рассказал начальник координационного штаба России и Сирии по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

Сирийская сторона совместно с сотрудниками Сирийского Арабского Красного Полумесяца уже провела все организационные мероприятия для достойного приема беженцев «Рукбана». Подготовлено достаточное количество мест для их размещения в центрах временного размещения провинции Хомс: «Махмуд Усман», «Аль Бараа Бин Малик», «Абдурахман Шатур», «Махад Итат Медрэсэ».

Правительство Сирии во взаимодействии с государственными и общественными организациями, Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организовало и доставило в лагерь два гуманитарных конвоя.

На заседании в Национальном центре управления обороной РФ Мизинцев озвучил позицию российского военного ведомства: единственный путь к спасению сирийцев лежит через окончательное расформирование лагерей.

Он отметил, что положение людей в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь» стремительно ухудшается, а США, под чьим контролем находится «Рукбан», не намерены обеспечивать его жителей продовольствием и предметами первой необходимости они не намерены, так как «это якобы затянет пребывание американских войск в зоне Ат-Танф на неопределенный срок».

В Минобороны РФ считают это «верхом международного бандитизма и антигуманизма», добавил генерал-полковник.