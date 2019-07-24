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Китайский миноносец прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ

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Китайский миноносец прибыл в Петербург для участия в параде ВМФ

Санкт-Петербург, 24 июля. Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил (ВМС) КНР «Си Ань» прибыл в Северную столицу для участия в параде Военно-морского флота. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«Ракетный эскадренный миноносец «Си Ань» прибыл в Санкт-Петербург. Эсминец пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта», — передает РИА Новости слова пресс-службы.

В России китайские моряки совместно с экипажем индийского фрегата «Таркаш», который прибудет в город на Неве в предстоящую пятницу, 25 июля, посетят главный корабль Военно-морского флота крейсер «Аврора» и возложат цветы на Пискаревском мемориале ленинградцам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России подготовило интерактивный раздел, посвященный параду в преддверии Дня ВМФ. С мероприятиями, которые пройдут 28 июля в Северной столице, можно ознакомиться на сайте ведомства.

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