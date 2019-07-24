Дизайн медалей Олимпиады 2020 года представили в Токио

Токио, 24 июля. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио презентовали дизайн медалей, которыми будут награждены спортсмены-победители.

На каждой медали есть эмблема олимпиады, исполненная в сферической форме с традиционным узором «итимацу» из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго. На обратной стороне медали — богиня Ника из древнегреческой мифологии. Разработкой дизайна занимался японец Дзюнъити Каваниси.

По словам дизайнеров, ткани с узором «итимацу», которые пользовались особой популярностью в Японии в период Эдо, являются символом элегантности и изысканности. Олимпийские медали весят 550 грамм. Их частично делали из бывшей в употреблении электроники. Об этом пишет ТАСС.

Власти страны объявили акцию, в результате которой было собрано почти 79 тысяч тонн электроники. Благодаря принятым мерам удалось добыть 32 кг золота, 3,5 тонн серебра и 2,2 тонны бронзы.

Ранее сообщалось, что официальные талисманы летних Игр-2020 и Паралимпиады в Токио получили имена Мирайтова и Сомэйти. Названия были выбраны по результатам голосования, которое провели в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года среди учеников младших классов школьных учреждений в Японии.

Напомним, Игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.