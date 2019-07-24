Сирия, 24 июля. Израиль выпустил ракеты по позициям проасадовских бойцов в провинции Даръа. США приступили к строительству новой военной базы на севере Хасаки. Курды вывезли 125 членов семей боевиков ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести подрывные работы на окраинах города Алеппо.

Курды: перебросили подкрепление на север Хасаки.

Соединенные Штаты: приступили к строительству новой военной базы на севере Хасаки; осуществляют мониторинг обстановки на сирийско-турецкой границе в Ракке.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ): нанесла удары по территории провинции Даръа.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают работу в Алеппо и его окрестностях. Согласно данным информационного портала SANA News, саперы правительственных сил провели новый этап уничтожения мин и СВУ, обнаруженных в районах Шейх-Фарис и Бахира. Напомним, эти кварталы перешли под контроль сил Башара Асада в ходе масштабной освободительной операции САА, проводившейся с ноября по декабрь 2016 года, результатом которой стала полная зачистка административного центра региона от исламистов вооруженной оппозиции.

Провинция Даръа

Агентство новостей Muraselon News сообщает о том, что сегодня ночью Израиль нанес удары по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь подверглись позиции проасадовских сил. Под обстрелом оказались военные объекты ливанской организации «Хезболла» и иранских военизированных формирований в районе холма Тель Аль-Хара на западе провинции. Сирийским системам ПВО удалось перехватить большинство выпущенных ракет, в результате чего жертв удалось избежать. На данный момент известно лишь о материальном ущербе. Напомним, в прошлый раз Израиль атаковал союзников Сирийской арабской армии (САА) в начале месяца. Тогда под огнем оказались районы провинций Дамаск и Хомс, что привело к гибели 15 человек, шесть из которых являлись мирными жителями.

Провинция Идлиб

Информационный портал Halab Today TV сообщает о новых боевых вылетах ВКС РФ на юге Идлиба. Российские военные самолеты наносят точечные авиаудары по расположениям исламистов в окрестностях населенного пункта Ариха. По информации Twitter-канала (baladinetwork), воздушной атаке также подверглись огневые позиции джихадистов в районе Хан-Шейхуна.

Между тем оппозиционные СМИ вновь публикуют неподтвержденные сообщения о потерях Сирийской арабской армии (САА) в военной технике. Боевики заявляют, что уничтожили пулемет правительственных подразделений у населенного пункта Касабия. Тем не менее данные сведения требуют подтверждения.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что к патрулированию приграничных районов на севере Ракки приступили ВВС международной коалиции. Пять американских вертолетов «Апач» были замечены недалеко от города Тель-Абьяд. Напомним, накануне мониторинг обстановки на сирийско-турецкой границе в соседней Хасаке также осуществляли военные западного альянса, передвигавшиеся на бронеавтомобилях. Как известно, в последнее время на севере Сирии обострились отношения между курдскими бандгруппами и вооруженными силами Турции. Стороны продолжают стягивать войска к линии разграничения сил. Ранее командир «Демократических сил Сирии»**** (SDF) заявил о готовности курдов к полномасштабным столкновениям в случае агрессии со стороны турецких подразделений.

Провинция Хасака

Twitter-канал (RojavaNetwork) сообщает о том, что в составе военного конвоя, прибывшего накануне в район города Рас Аль-Айн, помимо шести грузовиков с техникой и оборудованием также находились 150 бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF).

Поступают данные о том, что США приступили к строительству новой военной базы на севере провинции. Как передает военный источник в сети Twitter (NotWoofers), военный объект будет возведен недалеко от населенных пунктов Дарбасия в Ганамия в четырех километрах от границы с Турцией. Кроме того, еще один контрольно-пропускной пункт, на котором будут базироваться американские патрули, будет размещен на окраине Рас Аль-Айна. Отмечается, что подобные меры были приняты из-за все нарастающей на границе напряженности.

Между тем информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что курды продолжают эвакуировать родственников террористов «Исламского государства»1 из лагеря «Аль-Хол», расположенного на юге Хасаки. В составе последней группы в район Манбиджа были вывезены 125 членов семей боевиков ИГ. Напомним, впервые сообщения об эвакуации жен джихадистов появились 12 июля. Отмечалось, что размер суммы, требуемой курдами в качестве выкупа за выезд, составляет от 500 до 2500 долларов.рак

1 Организация запрещена на территории РФ.