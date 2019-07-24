Эксперт оценил будущий закон о лишении депутатского мандата за прогулы в раде

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы.

«Эту процедуру (лишения мандата, — ред.) нужно будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, — это референдум по отзыву народного депутата. Это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу на протяжении, скажем, 30% рабочего времени… Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний — лишаетесь мандата», — рассказал Разумков.

Желание повысить уровень дисциплины и законодательной ответственности видит в этом законе член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«В данной ситуации это «новая метла, которая по-новому метет». Они хотят «порисоваться» перед избирателями. В реальности качество принимаемых законов не всегда зависит от присутствия или отсутствия депутата. Оно зависит от того, насколько он компетентен. Я не уверен, что законы, которые одобряли, выдвигали или пытались продвинуть депутаты вроде Игоря Мосейчука или Семена Семенченко были позитивными и несли пользу стране. Поэтому присутствовали эти депутаты или нет на самом деле — неважно. Наверное, было бы лучше, если они отсутствовали. Конечно, внешне это выглядит довольно рационально. Но в целом я сомневаюсь в эффективности украинского парламента», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

При наличии большинства мандатов у партии «Слуга народа» в украинском парламенте депутаты одним своим составом смогут принять этот закон, отметил эксперт.

Напомним, что по результатам Национального экзитпола на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолели пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Партия «Слуга народа» получила абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала «Партия регионов» на выборах 2007 года — 34,37%.