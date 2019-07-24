Бюст Зеленского за 2,4 тысячи гривен выставят на продажу на Украине

Киев, 24 июля. Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг выставит на продажу бюсты президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно объявлению, вес бюста составляет 2,5 килограмма, его высота — 23 сантиметра, а цена достигла отметки в далеко не демократичные 2,4 тысячи гривен (около 93 долларов).

«Изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом. Представлен в трех цветах: мрамор, слоновая кость глянец, слоновая кость матовый», — говорится в сообщении.

Необычный лот появился в продаже после заявления Зеленского, с которым он выступил на торжественном заседании Верховной рады по случаю его инаугурации. Он призвал чиновников не вешать в кабинетах его портреты, а вместо этого разместить фотографии своих детей.

«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол. Президент — это не портрет», — объяснил он тогда свою просьбу.

Зеленский призвал чиновников повесить в кабинетах снимки их детей, чтобы «смотреть им в глаза» перед каждым решением.

Выборы нового президента страны прошли на Украине 31 марта, однако из-за результатов голосования было принято решение провести 21 апреля второй тур. По окончательным официальным данным ЦИК страны, Зеленский набрал 73,22% голосов, за его оппонента, экс-президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Инаугурация нового главы государства прошла в Киеве утром 20 мая. С трибуны Верховной рады новый украинский президент сделал несколько заявлений, они собраны в материале Федерального агентства новостей.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с корреспондентом ФАН выразил мнение, что команда экс-президента Украины создаст протестное движение, чтобы противостоять действующему главе государства Зеленскому и его партии «Слуга народа».