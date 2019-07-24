Сирия сообщила о ракетных ударах Израиля по стратегическому району в провинции Даръа

Израиль этой ночью в очередной раз нанес удары по сирийской территории. Ракеты были выпущены им по стратегической высоте Тель Аль-Харра, на которой располагается одноименный населенный пункт, сообщает информагентство SANA. Значительная часть снарядов была сбита системами ПВО САР. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Судя по всему, целями Тель-Авива были объекты иранских и проиранских сил, которые, как он предполагает, размещаются на ключевой возвышенности на северо-западе провинции Даръа. Данный район уже не раз оказывался под израильским огнем. С высоты Тель Аль-Харра открывается вид на Голанские высоты, в том числе на ту их часть, которая была оккупирована силами ЦАХАЛ еще в 1967 году.

По информации сирийского портала, в ходе обстрела на этом направлении никто не пострадал. Войскам еврейского государства удалось нанести только небольшой материальный урон.

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, однако, утверждает, что были поражены позиции союзников Дамаска в провинции Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем. Более того, согласно уверениям SOHR, там в ходе нападения были убиты несколько человек из числа иностранных ополченцев из «Хезболлы» и иранских подразделений, выступающих на стороне правительственной Сирийской арабской армии (САА).

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что Тель-Авиву ничего не остается, кроме как вернуться к прежним периодическим ударам по САР, чтобы создавать видимость собственного влияния в регионе. Теперь, когда попытки воздействовать на Тегеран через Москву потерпели крах, у израильтян не остается другого выбора.

«Переговоры между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и израильскими представителями в Иерусалиме не привели Тель-Авив к желаемому результату. Попытки использовать Россию и вынудить ее прекратить сотрудничество с Ираном провалились. Соответственно, теперь еврейскому государству приходится возвращаться к прежней бесперспективной линии ударов по Сирии», — пояснил наш собеседник.

Бесперспективна она потому, что хоть сколько-нибудь существенного урона проиранских бойцам в ходе подобных атак Тель-Авиву причинить не удается. В глобальном смысле эти атаки бесполезны, но таким способом Израиль пытается хотя бы как-то проявить свою «решительность».

«Для Ирана этот урон не более статистической погрешности на фоне того, чего он уже достиг благодаря сотрудничеству с Дамаском. Несмотря на попытки Тель-Авива помешать, сейчас Иран успешно формирует шиитский пояс Тегеран – Бейрут с помощью, в частности, бойцов «Хашд аш-Шааби» и «Хезболлы». Как и недавние переговоры в Иерусалиме, планы Израиля по расчленению Сирии и созданию на ее территории грызущихся между собой суннитских и шиитских зон влияния тоже потерпели крах. Поэтому с точки зрения инструментария воздействия на обстановку в САР у Тель-Авива ничего не осталось, кроме возможности периодически проводить атаки и попыток как-то манипулировать курдским проектом США», — подчеркнул эксперт.

Однако, как показывает практика, авиаудары и нападения ЦАХАЛ, хотя и являются постоянной угрозой безопасности для граждан САР, в широком политическом смысле никак на ситуацию в арабской республике не влияют. К тому же, существенную часть атак удается отбивать благодаря усовершенствованной системе противовоздушной обороны Сирии.