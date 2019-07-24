СМИ узнали о прослушке Apple своих пользователей с помощью Siri

Мадрид, 24 июля. Американская корпорация Apple прослушивает голосовые команды и личные разговоры пользователей. Для этого через субподрядчика нанимаются специальные работники.

По данным газеты El Pais, имеются такие «подслушиватели», в том числе, и в Испании. Они владеют разными языками, в том числе, французским и немецким. Источники издания объяснили, что это якобы нужно для улучшения программного обеспечения электронного голосового помощника Siri. Однако, зачем для этого прослушивать личные разговоры владельцев, остается неясным.

В субподрядном предприятии, которое занимается прослушкой, заявили, что лишь пользователь решает, чем и с кем делиться, и все продукты и услуги «яблочной» корпорации предназначены для обеспечения безопасности личной информации.Так или иначе, но ошибки в системе голосового помощника, приводят к неправильному запуску микрофона, в итоге на записях можно услышать разговоры людей.

Бывшие сотрудники компании рассказали изданию, что они занимались проектами, «в которых нужно было больше анализировать качество звука». Однако дополнительно к этим проектам были и нацеленные не на качество записи. Интерес для них представляло именно содержание бесед.

Ранее в прослушке пользователей призналась другая американская корпорация Google. Сотрудники IT-гиганта признались, что прослушивают запросы юзеров. Причем используется для этого тоже голосовой помощник.

Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис в официальном блоге компании уточнил, что речь идет о голосовых командах в приложении Google Assistant и смарт-динамике Google Home. Прослушку также объяснили необходимостью совершенствования системы распознавания речи и поддержке разных языков, отмечает НСН.

В апреле газета «Известия» со ссылкой на данные телеканала СNN сообщила о том, как американская компания Amazon каждый день прослушивает тысячи голосовых команд владельцев своих «умных» колонок Echo и голосового помощника Alexa.

В конце апреля стало известно, что Конгресс США намерен рассмотреть новые законодательные инициативы в сфере кибербезопасности «Интернета вещей». В частности, документ предусматривает расширение полномочий властей по отношению к «умным» девайсам.

Если этот документ примут, то уже в 2020 году разработчики таких устройств должны будут, предоставлять доступ к «прошивке» девайсов, а также сообщать о всех их уязвимостях. Под действие закона будут подпадать голосовые колонки-помощники, вся «умная» домашняя электроника, телевизоры со smart-TV, системы «умный дом», уточняет «Ридус».