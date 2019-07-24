Призывавший к беспорядкам Навальный специально добился задержания, уверен Соловьев

Скандальный блогер Алексей Навальный, призывая людей участвовать в несанкционированном митинге, осознанно шел на нарушение закона и заслужил свое задержание. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал известный телеведущий Владимир Соловьев.

Призыв к митингу

Сотрудники полиции задержали Алексея Навального за призывы к участию 27 июля в несанкционированном массовом митинге у мэрии Москвы. По данным источника ФАН, Навальный был задержан по статье 20.2. Административного кодекса РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». На данный момент идет оформление документов.

«Сейчас оформляют административку, он [Навальный] сидит спокойно», — сообщил источник.

Скандальный блогер в социальных сетях активно призывал москвичей к участию в несанкционированном митинге 27 июля, тем самым подталкивая их к совершению преступления и массовым беспорядкам. Известно, что в органы столичной власти уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало.

«Закон надо исполнять»

Как отметил Владимир Соловьев, в нашей стране очень часто считают, что политическая целесообразность важнее закона. Но, по мнению телеведущего, высшая политическая целесообразность — это и есть безусловное выполнение закона.

«Навальный закон нарушил? Покажет суд. Если он признает нарушение Навальным закона, то все вопросы, соответственно, отпадают. По-моему, очень ясно прописано, что можно, а что нельзя. И Навальный не сомневался, что его задержат. Он осознанно шел на нарушение закона. А в жизни так и должно быть. Закон надо исполнять. Закон на то и закон», — заявил Владимир Соловьев.

Ранее стало известно, что председатель ТСЖ Шульман сдал в аренду Навальному подвал без согласия жильцов, при этом подвал находится в долевой собственности. Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов, комментируя незаконное размещение центра навальнистов в подвале жилого дома, отметил, что так называемые «лидеры либерального толка не прочь воспользоваться служебным положением», «борцы с коррупцией» с радостью принимают «поблажки» от друзей.

Кроме того, соратница Навального Любовь Соболь попыталась принудить главу ЦИК Эллу Памфилову поучаствовать в несогласованном митинге у стен мэрии Москвы, что легализовало бы незаконную акцию и оказало бы еще большее давление на избирательный процесс в Москве. Однако глава ЦИК твердо отказалась и назвала это провокацией, которая не имеет смысла. Видимо, таким образом Соболь пытается отвлечь внимание от «мертвых душ» и массовой рисовки в ее подписных листах.