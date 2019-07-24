Минфин РФ предложил увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа

Москва, 24 июля. Министерство финансов РФ выступило с предложением вдвое увеличить со следующего года таможенный сбор при ввозе из-за рубежа товаров для личного пользования. Об этом свидетельствует проект постановления правительства.

Согласно документу, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сумма такого сбора составит 500 рублей. Отдельные ставки сборов будут установлены для автомобилей, воздушных и водных судов для личного пользования.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января следующего года, передает «Взгляд».

Отметим, что в настоящее время покупатели зарубежных интернет-магазинов, которые заказывают товары на сумму свыше 500 евро в месяц или более 31 килограмма, платят сбор в размере 250 рублей, а также пошлину, которая составляет 30% от суммы превышения лимита, но не менее четырех евро за килограмм сверх лимита.

В 2020 году пошлина в 15% от суммы превышения будет начисляться не на покупателя, а на каждую посылку дороже 200 евро, пишет «Царьград».

Ранее замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков рассказал о перспективах эксперимента по снятию наличных с карт в кассах магазинов. По его словам, в ближайшее время он может быть распространен на всю Россию. Эта инициатива нашла поддержку в Центробанке. В частности, уже в этом году сеть магазинов «Пятерочка» поддержала проведение эксперимента с выдачей наличных при совершении покупки.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин, такой шаг обеспечит финансовую доступность в районах с неразвитой инфраструктурой.