Роухани заявил, что Иран не позволит устраивать беспорядок в Ормузском проливе

Москва, 24 июля. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Он обратил внимание на тот факт, что этот регион — не место для шуток и «игр с международными нормами». По словам Хасана Роухани, Иран не хочет военной конфронтации и эскалации напряженности. Слова президента страны приводятся на его официальном сайте.

«Не позволим кому-либо устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе, в любом случае мы не ищем напряженности и военного столкновения», — подчеркнул Роухани.

Президент Ирана также прокомментировал задержание британского судна. Он заметил, что Корпус стражей исламской революции провел эту операцию на профессиональном уровне.

Напомним, в пятницу был задержан британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Причиной, по версии иранской стороны, стали нарушения международного морского права. Позже появилась информация, что на борту находятся трое граждан РФ. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Россия будет делать все возможное, чтобы защитить граждан РФ.

Ранее газета Sunday Mirror сообщила, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о «причастности» России к задержанию Ираном танкера Stena Impero. Член комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал это сообщение, назвав его бредом. По словам сенатора, «в российско-британские отношения подброшена очередная порция яда».

В понедельник сообщалось, что министерство информации Ирана объявило о задержании 17 человек, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Отметим, отношения между Вашингтоном и Тегераном осложнились из-за ядерной сделки. Председатель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что любое «неосторожное движение» в Персидском заливе приведет к конфликту с разрушительными и непредсказуемыми последствиями.