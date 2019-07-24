Демоверсия альбома Like A Prayer Мадонны выставлена на аукцион

Нью-Йорк, 24 июля. Кассета с пробной версией альбома Like A Prayer поп-исполнительницы Мадонны выставлена на американском аукционе. Имя владельца демо не разглашается, однако журналисты предполагают, что это экс-ассистентка артистки Дарлин Лутц.

Ранее бывшая помощница Лутц выиграла иск у Мадонны, в котором поп-королева пыталась оспорить право на владение записью. Соавтор альбома Патрик Леонард в знак протеста против продажи записи разместил на видеохостинге YouTube три композиции с демоверсии.

«Это не круто, что кто-то пытается извлечь выгоду из того, к созданию чего он не имеет никакого отношения. Надеюсь, что это остановит организаторов торгов», — написал Леонард на своей странице в социальной сети Facebook.

Опубликованная композиция Мадонны Angels With Dirty Faces так и не была включена в альбом Like A Prayer, который вышел в свет в 1989 году. Торги, на которых будет выставлена кассета с демоверсией альбома, пройдет в этом месяце.

Напомним, в мае текущего года Мадонна заступилась за бывшего «короля» поп-сцены Майкла Джексона, в очередной раз обвиненного в растлении несовершеннолетних. По данным телеканала Sky News, обращаясь к фанатам и общественности, она призвала помнить о презумпции невиновности, а также указала на тот факт, что «тысячу раз сталкивалась с лживыми обвинениями».