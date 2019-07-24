Памфилова указала некоторым кандидатам в МГД на незнание избирательного законодательства

Москва, 24 июля. Некоторые кандидаты, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, не знают избирательное законодательство. Соответствующее заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова по итогам встречи с претендентами, исключенными из предвыборной гонки.

«Люди, которые намерены идти в законодательный орган субъекта РФ, продемонстрировали примитивное невежество, незнание элементарных процедур», — подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК.

Она напомнила, что жалобы кандидатов должны быть сначала рассмотрены на уровне Мосгордумы. Только после этого их можно будет передать на рассмотрение в ЦИК. Кроме того, Центральная избирательная комиссия не может ускорить рассмотрение жалоб, как этого требовали некоторые кандидаты.

«Существует очень четкий порядок, он может нравиться или не нравиться. Десять дней на обжалование, до десяти дней на рассмотрение после этого», — уточнила председатель Центризбиркома.

По словам Памфиловой, ЦИК пошел навстречу снятым с выборов кандидатам и попросил предварительно предоставить документы. Это позволит Центризбиркому заранее изучить обстоятельства на тот случай, если кандидату откажут на уровне Мосгордумы, и он обратится в ЦИК.

«И вот здесь мы можем ускорить процесс. Это все. Но перепрыгнуть через рассмотрение материалов Мосгордумой — это невозможно. Это странно», — подчеркнула Памфилова.

Напомним, ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании. Он сообщил, что всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Также 57 кандидатов получили отказ в регистрации. В их числе кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, музыкант Сергей «Паук» Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Илья Яшин.

Любовь Соболь получила отказ, поскольку 14,67% сданных ею подписей оказались «липовыми». При этом законодательно допускается доля брака в 10%. Снятие кандидата Соболь с выборов было предсказуемым, поскольку ее неоднократно ловили на махинациях с подписными листами. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, выяснилось, что некоторые граждане, якобы поставившие «автограф» за Любовь Соболь, давно покоятся на кладбищах Москвы и Подмосковья.

Фальсификацией подписей занимался и Дмитрий Гудков. Это привело к ожидаемому результату — 18,4% предоставленных им подписей оказались бракованными, поэтому в следующий этап предвыборной гонки кандидат не прошел.

Превысил допустимый процент брака и Илья Яшин. В его подписных листах также были обнаружены «мертвые души». Кроме того, он воспользовался своим служебным положением и разместил на сайте муниципалитета, депутатом которого является, ссылку на агитационный предвыборный ролик.