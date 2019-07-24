Пхеньян, 24 июля. В Пхеньяне ожидают, что задержанное властями КНДР российское судно и моряки вернутся в Россию после проверки. Об этом рассказали в северокорейском посольстве в Москве.

Пограничники Северной Кореи в ночь на 17 июля задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8». Судно принадлежит ООО «Северо-Восточная рыболовная компания».

Дипломаты посольства России в КНДР встретились с экипажем корабля. Сейчас решается вопрос возвращения моряков домой. Как пишет РИА Новости, пограничники КНДР проводят проверку. Данные о случившемся были переданы консулу посольства России в КНДР. Посольство КНДР рассказало, когда задержанные российские моряки вернутся домой. Ведомство выразило надежду, что россиян отпустят домой после проверки.

Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи в ночь со вторника на среду на прошлой неделе. Как объяснил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании (СВРК), владеющей кораблем, Сергей Седлер, когда судно шло из порта в район промысла и пересекало исключительную экономзону КНДР, на расстоянии порядка 90 километров от берега, к ним высадились вооруженные корейские пограничники и захватили судно.

На борту находились 15 россиян и два гражданина Южной Кореи. Судно двигалось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Погранслужба КНДР задержала судно в 55 милях от границы страны. Груза на борту в момент задержания не было.

Сообщается, что моряки были доставлены в северокорейский порт Вонсан. Их посетил российский консул, сообщивший позже, что моряки содержатся в закрытых каютах, где их регулярно обыскивают и допрашивают.

Ранее российское судно врезалось в мост в Южной Корее. SEAGRAND протаранило мост в морском порту Пусан. Инцидент произошел 28 февраля в 16​​​.23 по местному времени (в это время в Москве было 10.23). Водоизмещение SEAGRAND составляет порядка шести тонн. Судно протаранило носовой частью один из пролетов моста. В Росморречфлоте отметили, что в ходе инцидента никто не пострадал.

В результате столкновения в мосту образовалась трещина шириной около пяти метров. Российское судно получило механические повреждения в носовой части.

После инцидента, судно было отбуксировано на безопасное расстояние. Авария не повлияла на работу порта Пусан.