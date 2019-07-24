Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге UFC

Москва, 24 июля. Российский боец Хабиб Нурмагомедов, который одержал победу в чемпионате Ultimate Fighting Championship в легком весе, поднялся на одну строчку в обновленном общем рейтинге UFC.

Россиянин в настоящее время расположился на второй строчке, сместив на третье место чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса. Первое место по-прежнему у Даниэля Кормье. Ближайший соперник Нурмагомедова Дастин Порье оказался на восьмом месте.

На четвертом месте в рейтинге UFC находится Генри Сехудо, на пятом — Аманда Нуньес. Далее следуют Макс Холлоуэй, Камару Усман, Дастин Порье, Стипе Миочич, Роберт Уиттакер.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC после подписания нового контракта. Об этом сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

Напомним, российский боец 4 июня подписал новый контракт с UFC, который рассчитан на несколько поединков. По словам менеджера Нурмагомедова, переговоры прошли очень легко, а лучших условий соглашения и пожелать было нельзя. Абдель-Азиз заметил, что сделка стала одной из крупнейших в истории UFC.